هيئة تطوير الغاب تستكمل صيانة قناة “ج 2” في سهل الغاب لرفع كفاءة شبكات الري

حماة-سانا

بدأت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في محافظة حماة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، استكمال مشروع صيانة قناة الري “ج 2” في قرية الكريم بريف حماة الشمالي الغربي، بهدف تحسين كفاءة شبكات الري في المنطقة ورفع كفاءتها، والحد من تسرب المياه إلى الأراضي الزراعية المجاورة.

وأكد المدير العام للهيئة عبد العزيز القاسم في تصريح اليوم الأحد، أن هذا المشروع يشمل صيانة نحو 2.5 كيلومتر من القناة، مع تنفيذ أعمال بيتونية تتجاوز مساحتها 23 ألف متر مربع، وإجراء صيانة مركزية بهدف ري قريتي الحورات والكريم في سهل الغاب، وتعزيل ما يزيد على 10 كم من المصارف الترابية في المنطقة.

وأشار القاسم إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الهيئة لتأهيل قنوات الري وتحسين تدفق المياه؛ بما يضمن وصولها بسهولة إلى المزارعين، ما ينعكس إيجاباً على الواقع الزراعي في المنطقة.

وتعد قناة “ج 2” من القنوات الحيوية في المنطقة، وتخدم مساحة زراعية تبلغ نحو 19 ألف هكتار، وتسهم صيانتها في رفع الكفاءة ومنع تسرب المياه إلى الأراضي المجاورة، والحد من تلف المحاصيل الزراعية والتقليل من الفاقد المائي، وضمان وصول المياه إلى مسافات أبعد.

وعملت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب منذ التحرير بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية، على تأهيل قنوات الري بمختلف مناطق نشاط الهيئة، لتحسين الواقع الزراعي فيها.