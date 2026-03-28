اجتماع في السقيلبية بريف حماة يعالج الإشكال الأخير ويؤكد التزام الأطراف بتهدئة الأوضاع

حماة-سانا

عقد اجتماع اليوم السبت في مقر إدارة منطقة الغاب بمدينة السقيلبية بريف حماة الغربي، ضم وجهاء من المدينة وبلدة قلعة المضيق وممثلين عن إدارة المنطقة ومجلسَي الصلح والعشائر، بهدف معالجة الإشكال الذي شهدته المنطقة مساء أمس واحتوائه ضمن الأطر القانونية والمجتمعية.

وأوضحت مديرية إعلام حماة في بيان، أن المجتمعين اتفقوا على إنهاء التظاهرات أو أي شكل من أشكال التوتر في المدينة، مع تعهد إدارة المنطقة بإخراج الموقوفين كحل صلحي، وعقد اجتماع موسع في وقت لاحق اليوم لإنهاء المشكلة الحاصلة.

وشدد المجتمعون على رفض محاولات زرع الفتنة بين أبناء الوطن، مؤكدين أن الوعي مطلوب من الجميع وأن ما جرى يستدعي العمل على نشر التوعية.

وأكدت المديرية أن ما جرى في السقيلبية شجار فردي بين عدد من الشبان من داخل المدينة وخارجها، تطور بشكل محدود، قبل أن تتدخل قوى الأمن الداخلي وتعمل على احتواء الوضع بشكل فوري وتعيد الاستقرار إلى المدينة.

كما شهدت المدينة بعد الشجار تجمعاً محدوداً لعدد من الشبان أمام مبنى إدارة المنطقة، حيث تم الاستماع إلى مطالبهم من قبل الجهات المعنية.

في سياق متصل نفذت قوى الأمن الداخلي انتشاراً واسعاً في شوارع السقيلبية، في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار، وبهدف ضبط الأوضاع واحتواء أي توتر.

وأكدت إدارة المنطقة أن جهودها مستمرة لضمان سلامة المواطنين وتأمين الممتلكات العامة والخاصة، مع الالتزام بالقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يخل بالأمن.

وكان مصدر أمني أعلن في تصريح لـ سانا، أن قوى الأمن الداخلي تدخلت لفض مشاجرة جماعية في السقيلبية نشبت بين عدد من الشبان، وتمكنت من احتواء الموقف وإعادة الهدوء وتوقيف عدد من المتورطين.