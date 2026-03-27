الإسكان تحدد مواعيد إبرام عقود مساكن متضرري زلزال شباط في اللاذقية وحلب

دمشق-سانا

دعت المؤسسة العامة للإسكان، المخصصين بمساكن أبنية المتضررين في محافظتي اللاذقية وحلب، من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في الـ 6 من شباط 2023، إلى مراجعة فروع المؤسسة في المحافظتين، من أجل استكمال إجراءات إبرام عقود مساكنهم واستلامها أصولاً.

وأوضحت المؤسسة في تعميم نشرته اليوم الجمعة عبر حسابها على “الفيسبوك” أن الدعوة تشمل المخصصين بمحافظة اللاذقية في الأبنية، ذات الأرقام (77–86) الواقعة على أوتستراد الثورة، وفي محافظة حلب المخصصين في الأبنية (7-8-9-10) ضمن ضاحية المعصرانية.

وأشارت المؤسسة إلى أن المراجعة تبدأ اعتباراً من يوم الأحد الـ 29 من آذار، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الـ 26 من أيار 2026، مشددة على ضرورة التقيّد بالمواعيد المحددة، وذلك استناداً إلى القوانين والأنظمة النافذة لديها، معتبرة أن هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لجميع المخصصين المشمولين به.

وتندرج هذه الخطوة في إطار متابعة الحكومة لملف إعادة تأهيل المتضررين من الزلازل، وتنفيذ خطط الإسكان البديل التي أطلقت عقب كارثة زلزال شباط 2023، حيث تعمل المؤسسة العامة للإسكان على تسريع وتيرة الإنجاز، وتسليم المساكن تباعاً ضمن الضواحي المخصصة، بما يضمن عودة الأسر المتضررة إلى بيئة سكنية آمنة ومستقرة.

يذكر أن زلزال السادس من شباط عام 2023 خلّف آلاف الضحايا، ودماراً واسعاً في عدة مناطق في سوريا وتركيا، ولا سيما في منطقة جنديرس بريف حلب، حيث سويت مئات المنازل بالأرض.