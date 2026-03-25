اتفاقية بين هيئة البحوث الزراعية و”الأفق السوري الأخضر” لتنفيذ مشاريع بحثية وتنموية

دمشق-سانا

وقعت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة “الأفق السوري الأخضر”، بهدف تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية، وتنفيذ مشاريع بحثية وتطبيقية مشتركة، إلى جانب دعم المجتمعات المحلية وتحسين سبل العيش، وبناء القدرات من خلال تنظيم برامج تدريبية وورشات عمل متخصصة.

وتشمل مجالات التعاون وفق الاتفاقية إجراء بحوث ودراسات زراعية مشتركة، وتبادل الخبرات ونتائج الأبحاث، ودعم الزراعات الأسرية والمجتمعية، إضافة إلى إعداد مواد تعليمية وإرشادية تسهم في تطوير العمل الزراعي.

ويأتي هذا التعاون كما أشارت الهيئة تأكيداً على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات البحثية ومنظمات المجتمع الأهلي، بما يسهم في تحقيق تنمية زراعية مستدامة تخدم الإنسان والبيئة.

يذكر أن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وقّعت في الـ 22 من كانون الثاني الماضي مذكرة تفاهم مع منظمة “وطن” للإغاثة والتنمية، بهدف توسيع آفاق التعاون في مجالات البحث الزراعي والتنمية المستدامة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية في سوريا.

فيما تُعد مؤسسة “الأفق السوري الأخضر” من المؤسسات التنموية الحديثة، إذ باشرت نشاطها رسمياً في سوريا عام 2025 بموجب ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتركّز في عملها على حماية البيئة، ودعم الزراعة، وتعزيز التنمية المجتمعية، مع اهتمام خاص بالاستدامة والحفاظ على التراث وتمكين الشباب.