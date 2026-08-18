الحرارة أدنى من معدلاتها وأجواء صيفية في معظم المناطق السورية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بحوالي /1-3/ درجات مئوية، وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء صيفياً عادياً إلى حار نسبياً في المناطق الشرقية، وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر على المناطق الساحلية وأجزاء من المناطق الشمالية الغربية والوسطى، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وخلال الليل يستمر الجو معتدلاً بشكلٍ عام ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، ويحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المرتفعات الساحلية و المناطق الوسطى والجنوبية والقلمون خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم/سا خلال ساعات بعد الظهر، وخاصةً في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: