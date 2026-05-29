وزارة الطاقة: البدء بتخفيض كميات المياه الواردة من تركيا إلى ‏الأراضي السورية عبر الفرات

دمشق-سانا
أعلنت وزارة الطاقة السورية أن الجهود والمتابعات التي أجراها الجانب السوري مع الجانب التركي، أثمرت عن البدء بتخفيض كميات المياه الواردة إلى الأراضي السورية عبر نهر الفرات، وذلك في إطار معالجة ارتفاع مناسيب مياه النهر في محافظتي الرقة ودير الزور.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات باشرت اتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة للمساهمة في خفض مناسيب المياه بشكل تدريجي على امتداد مجرى نهر الفرات، حيث تم تخفيض كميات المياه الممررة عبر سد الفرات بمقدار 100 متر مكعب في الثانية، من خلال إغلاق جزئي لبوابة المفيض رقم /3/.
وبينت الوزارة أن عمليات التخفيض التدريجي للتمريرات المائية ستستمر خلال الأيام القادمة، بالتوازي مع انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي، بما يسهم في تراجع مناسيب المياه تدريجياً وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.
وأكدت وزارة الطاقة استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المنشآت الحيوية وتأمين الخدمات الأساسية للأهالي في المنطقة.
وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة منذ أيام، ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب مياه النهر، ما تسبب بتضرر 2400 عائلة في دير الزور، في حين تقوم فرق الطوارئ والدفاع المدني والجهات المحلية برفع حالة الجاهزية واتخاذ تدابير وقائية، وتنفيذ عمليات إخلاء عند الضرورة، بهدف حماية السكان والممتلكات وتقليل الخسائر المحتملة.