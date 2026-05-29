وزارة الطاقة: البدء بتخفيض كميات المياه الواردة من تركيا إلى ‏الأراضي السورية عبر الفرات

دمشق-سانا‌‎ ‎

أعلنت وزارة الطاقة السورية أن الجهود والمتابعات التي أجراها ‏الجانب السوري مع الجانب التركي، أثمرت عن البدء بتخفيض ‏كميات المياه الواردة إلى الأراضي السورية عبر نهر الفرات، ‏وذلك في إطار معالجة ارتفاع مناسيب مياه النهر في محافظتي ‏الرقة ودير الزور‎.‎

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن الكوادر الفنية في ‏المؤسسة العامة لسد الفرات باشرت اتخاذ الإجراءات التشغيلية ‏اللازمة للمساهمة في خفض مناسيب المياه بشكل تدريجي على ‏امتداد مجرى نهر الفرات، حيث تم تخفيض كميات المياه الممررة ‏عبر سد الفرات بمقدار 100 متر مكعب في الثانية، من خلال ‏إغلاق جزئي لبوابة المفيض رقم /3‌‎/.

وبينت الوزارة أن عمليات التخفيض التدريجي للتمريرات المائية ‏ستستمر خلال الأيام القادمة، بالتوازي مع انخفاض الواردات ‏المائية القادمة من الجانب التركي، بما يسهم في تراجع مناسيب ‏المياه تدريجياً وعودة الأوضاع إلى طبيعتها‎.‎

وأكدت وزارة الطاقة استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة ‏بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ‏للحفاظ على سلامة المنشآت الحيوية وتأمين الخدمات الأساسية ‏للأهالي في المنطقة.‎

وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي ‌‏‌‏دير ‌‏الزور والرقة منذ أيام، ارتفاعاً ملحوظاً في ‏منسوب مياه النهر، ‏ما ‏تسبب ‏بتضرر 2400 عائلة في دير الزور، في حين تقوم فرق ‌‏الطوارئ والدفاع ‏المدني والجهات ‏المحلية برفع حالة ‏الجاهزية ‌‏واتخاذ تدابير وقائية، وتنفيذ ‏عمليات إخلاء عند ‏الضرورة، بهدف ‌‏حماية ‏السكان والممتلكات وتقليل ‏الخسائر ‏المحتملة.‏