محافظة دمشق تبدأ إجراءات إعادة الموظفين المفصولين خلال سنوات الثورة إلى العمل

IMG 20260812 134112 896 محافظة دمشق تبدأ إجراءات إعادة الموظفين المفصولين خلال سنوات الثورة إلى العمل

دمشق-سانا

باشرت محافظة دمشق توقيع عقود العمل مع الموظفين الذين تم فصلهم خلال سنوات الثورة، وذلك عقب صدور قرار إعادتهم إلى وظائفهم من قبل وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني.

IMG 20260812 134112 169 محافظة دمشق تبدأ إجراءات إعادة الموظفين المفصولين خلال سنوات الثورة إلى العمل

وأوضحت المحافظة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن مديرية التنمية الإدارية في محافظة دمشق بدأت بإبرام عقود العمل مع الموظفين المشمولين بقرار العودة، بعد الانتهاء من مقابلتهم ودراسة ملفاتهم والتحقق من أوضاعهم خلال الأشهر الماضية، تمهيداً لاستكمال إجراءات عودتهم إلى العمل.

وأعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني في 5 من الشهر الجاري، إعادة العاملين المفصولين ‏بسبب مشاركتهم في الثورة السورية إلى وظائفهم، بعد أن ‏استوفوا إجراءات التقييم والمقابلات، بما يعكس التزام الوزارة ‏بإنصاف العاملين، وتعزيز الاستقرار الوظيفي في الجهات ‏التابعة لها‎.‎

و‏بلغ العدد الكلي للمفصولين 8014، تمت إعادة 6520 ‏منهم، في حين لم يقدم 1494 أوراقهم للعودة إلى العمل لعدم ‏استيفائهم الشروط، وبلغت نسبة الذين تمت إعادتهم للعمل 81 ‏بالمئة‎.‎

IMG 20260812 134112 346 محافظة دمشق تبدأ إجراءات إعادة الموظفين المفصولين خلال سنوات الثورة إلى العمل
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