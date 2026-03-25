كتائب الهندسة العسكرية تنفذ مسحاً ميدانياً في حي القابون بدمشق وتؤكد سلامة الموقع

دمشق-سانا

نفذت كتائب إزالة الألغام في إدارة الهندسة العسكرية بالجيش العربي السوري مسحاً ميدانياً في حي القابون بدمشق، بعد ورود معلومات تفيد باحتمال وجود مخلفات حرب قد تعيق أعمال إعادة تأهيل البنية التحتية.

وأكد مسؤول كتيبة الإزالة في فوج التلغيم بالإدارة أحمد غسان الحاج في تصريح لمراسل سانا، اليوم الأربعاء، أن كتائب الهندسة استجابت للبلاغ الوارد حول احتمال وجود مخلفات حرب في الحي، وجرى تنفيذ عمليات مسح واستكشاف دقيقة للتأكد من خلو المنطقة من الألغام ومخلفات الحرب.

وأضاف الحاج: إن الكتائب باشرت مهامها على الفور لضمان سلامة الموقع من الألغام ومخلفات الحرب، مؤكداً أن الموقع آمن بشكل كامل لاستمرار أعمال الإصلاح الفنية.

وبين أن الكتائب تواصل منذ نحو عام تنفيذ عمليات تمشيط واسعة في حي القابون بدمشق والمناطق المحيطة به، وتمكنت خلال هذه الفترة من إزالة وتفكيك العديد من مخلفات الحرب من قذائف وقنابل غير منفجرة.

ولفت الحاج إلى أن الكتائب تعمل على تأمين المنطقة بشكل كامل وتسهيل إعادة تأهيل البنية التحتية، وضمان سلامة المواطنين والورشات الخدمية العاملة في المنطقة.

وكان حي القابون من بين الأحياء الدمشقية التي تعرضت للقصف والتدمير الممنهج في الأبنية السكنية والبنية التحتية من قبل النظام البائد خلال سنوات الثورة، وانتشرت فيها مخلفات الحرب، من قذائف وذخائر غير منفجرة، حيث تواصل الفرق المختصة العمل على تفكيكها وإزالتها لتأمين المنطقة وتهيئة الظروف المناسبة وتسهيل إعادة تأهيل البنية التحتية وضمان سلامة المواطنين.

