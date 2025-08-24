إنشاء نافذة إلكترونية موحدة وتسهيل الإجراءات… محور الاجتماع التنسيقي في عدلية حماة

حماة-سانا

إنشاء نافذة إلكترونية موحدة وتسهيل الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين، شكلت أبرز محاور الاجتماع التنسيقي الذي عُقد اليوم في القصر العدلي بمدينة حماة، وضم رؤساء الجهات القضائية والإدارية المعنية بالسجل العقاري.

رئيس عدلية حماة محمد النعسان أوضح في تصريح لـ سانا، أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهات القضائية والإدارية في المدينة، ومعالجة الإشكاليات التي تعترض العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد النعسان أنه تم الاتفاق على إنشاء نافذة إلكترونية موحدة للربط والمطابقة بين القضاء المدني، والسجل العقاري، ومجلس مدينة حماة، ما يسرع الإجراءات ويحد من التعقيدات الورقية، مشيراً إلى ضرورة مخاطبة مجلس مدينة حماة في جميع قضايا وقرارات قصر العدل لضمان تنسيق العمل.

وتطرق المشاركون في الاجتماع إلى عدة قضايا منها، الاتفاق على توحيد الرؤية وإستراتيجيات العمل للتصدي لظاهرة البناء العشوائي، ومتابعة وضبط حالات التزوير في الوثائق والعقارات ضمن السجل العقاري.

وأعلنت محافظة حماة مؤخراً فتح باب استقبال طلبات المواطنين المتضررين من انتهاكات النظام البائد المتعلقة بالعقارات والممتلكات المصادرة أو المعتدى عليها، وذلك حرصاً على حماية حقوق وملكيات المواطنين.