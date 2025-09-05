منصة للترويج والتوسع.. شركات المشروبات الباردة تثبت حضورها في معرض دمشق الدولي

دمشق-سانا

شهدت الدورة الثانية والستون من معرض دمشق الدولي حضوراً لافتاً لشركات المشروبات الباردة، التي حرصت على استثمار هذا الحدث الاقتصادي البارز للتعريف بمنتجاتها، والترويج لمزاياها التنافسية من حيث الجودة والسعر، والتفاعل المباشر مع جمهور المستهلكين، في خطوة تعكس أهمية المعرض كمنصة إستراتيجية للتسويق وبناء العلاقات التجارية.

وفي هذا السياق، أكد يمان الخيمي من شركة “ليدرز” للمشروبات الباردة، في تصريح لمراسل سانا، أن المشاركة في المعرض تمثل فرصة ذهبية لإبراز منتجات الشركة وتعزيز حضورها في السوق المحلية، مشيراً إلى أن الشركات تتنافس في تقديم عروض مبتكرة وتصاميم جذابة لأجنحتها بهدف جذب الزوار وإبراز هوية منتجاتها.

وأضاف الخيمي: إن الشركات الوطنية باتت اليوم تمتلك من الكفاءات والخبرات ما يؤهلها لمنافسة العلامات التجارية العالمية، وخاصة في ظل التطور الملحوظ في أساليب الإنتاج والتسويق، ما يعكس قدرة الصناعة المحلية على التوسع والنمو بثقة.

من جهته، أوضح طارق ملحيس من شركة “دارك بلو”، أن الشركة وسّعت نطاق توزيعها ليشمل مختلف المحافظات السورية، بعد أن كان نشاطها مقتصراً على الشمال، مؤكداً أن نجاح أي منتج في السوق يعتمد على مدى تلبيته لتفضيلات المستهلك، وهو ما دفع الشركة للتركيز على الجودة العالية والأسعار المناسبة، إلى جانب تقديم منتجات مبتكرة بعيدة عن التقليد.

وشدد ملحيس على أن معرض دمشق الدولي يشكل منصة تسويقية حقيقية، تتيح للشركات فرصة التواصل المباشر مع الجمهور، واستكشاف آفاق جديدة للتوسع والتعاون، مشيراً إلى أن المشاركة في المعرض ساهمت في تحقيق أهداف الشركة الترويجية وتعزيز حضورها في السوق.

أما أمجد الشحادة، مدير العلاقات العامة في شركة “بي تو بي”، فقد أشار إلى أن اللقاء المباشر مع المستهلكين داخل المعرض يفتح المجال لفهم احتياجات السوق بشكل أدق، ويساهم في تطوير المنتجات بما يتناسب مع تطلعات الزبائن، مؤكداً أن التنافسية الصحية بين الشركات تدفع نحو تحسين الجودة وتعزيز الاستيراد، ما ينعكس إيجاباً على المستهلك من حيث الخدمة والسعر.

وبيّن الشحادة أن شركته تقدم مجموعة متنوعة من المشروبات العالمية ذات العلامات التجارية المميزة، وتحرص على توزيعها في مختلف نقاط البيع بأسعار مدروسة، بما يضمن وصولها إلى شريحة واسعة من المستهلكين.

يُذكر أن الدورة الـ 62 من معرض دمشق الدولي شهدت مشاركة أكثر من 800 شركة، منها أكثر من 200 شركة خارجية، قدمت منتجاتها وخدماتها ضمن أجنحة متخصصة، بهدف الترويج، وإقامة شراكات اقتصادية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار.