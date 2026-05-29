تكريم نحو 350 يتيماً في حمص بمناسبة عيد الأضحى

حمص-سانا

أقامت رابطة حمص في المهجر اليوم الجمعة احتفالية تكريمية لنحو 350 من الأطفال الأيتام بحمص برفقة أمهاتهم بمناسبة عيد الأضحى، وذلك في صالة الريشة بالملعب البلدي في المدينة.

وتضمنت الاحتفالية التي أقيمت بحضور رسمي وأهلي إلقاء عدد من الكلمات التي مجدت الشهادة والشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لأجل عزة وكرامة الوطن، كما تم توزيع العيدية والهدايا على الأطفال المكرمين.

وقدمت فرقة “هابي ماجيك” عروضاً ترفيهية ومسابقات وألعاباً تفاعلية رسمت البسمة على وجوه الأطفال وذويهم.

وأوضح عضو مجلس إدارة رابطة حمص في المهجر حسام السباعي لـ سانا أن الهدف من الاحتفالية إدخال الفرح والسرور إلى نفوس الأطفال، منوهاً باستمرار تنفيذ المشاريع في سوريا منذ تأسيس الرابطة عام 2011 ولغاية اليوم في المجال الإنساني والإغاثي والنهضوي، ولا سيما بعد التحرير المبارك.

من جهتها، توجهت سناء قمحية زوجة الشهيد سبيع المصري ومعتقلة سابقاً بالشكر للقائمين على الاحتفالية، معربة عن سرورها بزوال الظلم وتحقيق النصر وعودة الفرح إلى قلوب السوريين، ولا سيما الصغار في العيد.

بدورهم، عبر عدد من الأطفال منهم بتول عشيرة وغدير حمامي ونور إبراهيم وعبد الجبار رمضون عن فرحتهم بما تلقوه من رعاية ودعم خلال الاحتفالية وقضاء أمتع الأوقات برفقة أمهاتهم وأقرانهم، متوجهين بالشكر للمنظمين والحضور.

يذكر أن رابطة حمص في المهجر، هي منظمة مجتمع مدني غير سياسية وغير ربحية مركزها في ألمانيا تهتم بالشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية والعلمية، حيث تساهم بتقديم ما تستطيع من خدمات للسوريين المنكوبين داخل وخارج سوريا.