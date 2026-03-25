الوزير السكاف: إعادة هيكلة الوزارات والهيئات العامة بعد جهود مكثّفة امتدت على مدار عام كامل

دمشق-سانا

أعلن وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف أن الوزارة أنجزت إعادة هيكلة الوزارات والهيئات العامة، بعد جهود مكثّفة امتدت على مدار عام كامل، عبر ورشات عمل ولقاءات وجلسات ثنائية فنية أعادت ضبط المهام والاختصاصات، وشكّلت أحد أبرز مرتكزات تطوير الإدارة العامة في هذه المرحلة.

وبيّن الوزير السكاف، في منشورٍ على منصة “X” اليوم الأربعاء، أنه يجري تباعاً اعتماد هذه الهيكليات من قبل لجنة إقرار البُنى التنظيمية، المشكّلة بالمرسوم رقم /43/ لعام 2025، بما يضمن وضوح الأدوار، ومعالجة التداخل والازدواجية، وتسريع اتخاذ القرار داخل المؤسسات الحكومية.

وقال الوزير السكاف: “انطلاقاً من قناعتنا بأن جودة الإدارة تُقاس بمدى انعكاسها على حياة المواطنين، نركّز بشكل خاص على الوزارات المرتبطة بتقديم الخدمات الأساسية، وفي هذا السياق تم إقرار الهياكل التنظيمية لوزارة التربية والتعليم، لما لذلك من أثر مباشر لتحسين جودة المخرجات التعليمية ودورها في بناء الإنسان”.

ويؤكد هذا التطور على استمرار العمل في تحديث الهياكل الإدارية في مختلف المؤسسات، بما ينسجم مع مسار التحول المؤسسي الشامل، ويعزز من كفاءة الأداء الحكومي وقدرته على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.