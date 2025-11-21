إزالة سواتر ترابية خلفها النظام البائد في الأراضي الزراعية بمعرة النعمان

إدلب-سانا

بدأت دائرة الزراعة في مدينة معرة النعمان بالتنسيق مع إدارة المنطقة عملية إزالة السواتر الترابية التي خلفها النظام البائد في أراضي المنطقة الزراعية، وذلك بدعم من حملة “الوفاء لإدلب”.

وفي تصريح لـ سانا، أوضح المراقب الفني في دائرة الزراعة بمعرة النعمان أسامة كبتاوي، أنه استجابةً لمطالب المزارعين في معرة النعمان، جرى البدء بإزالة السواتر الترابية التي أقامها النظام البائد في الأراضي الزراعية، وذلك استعداداً للموسم الزراعي القادم.

IMG 5585 إزالة سواتر ترابية خلفها النظام البائد في الأراضي الزراعية بمعرة النعمان

مسؤول العلاقات العامة في إدارة منطقة معرة النعمان بلال مخزوم بين من جهته، أنه “بتمويل من حملة وفاء لإدلب، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع، تم تأمين آليتي بلدوزر، وآلية تركس لإزالة السواتر الترابية المنتشرة في الأراضي الزراعية في المنطقة”، مؤكداً “أن الهدف استصلاح هذه الأراضي وإعادة تأهيلها قبل بدء موسم الشتاء”.

وألحقت ممارسات النظام البائد في المنطقة أضراراً كبيرة بالأراضي الزراعية في المنطقة جراء وضع السواتر الترابية وحفر الخنادق وقطع الأشجار وغيرها من الاعتداءات، ما أسفر عن تدمير مساحات واسعة من الأراضي في معرة النعمان ومناطق أخرى في إدلب.

ونفذت محافظة إدلب، مؤخراً ضمن حملة “الوفاء لإدلب”، حزمة من المشاريع الخدمية الطارئة لإصلاح عدد من الطرق المتضررة جراء القصف الذي تعرضت له زمن النظام البائد في ريف المحافظة.

IMG 5600 إزالة سواتر ترابية خلفها النظام البائد في الأراضي الزراعية بمعرة النعمان
IMG 5616 إزالة سواتر ترابية خلفها النظام البائد في الأراضي الزراعية بمعرة النعمان
