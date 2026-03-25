ارتفاع مخزون سد الحويز بريف جبلة في اللاذقية يعزز الإنتاج الزراعي

DJI 0865 ارتفاع مخزون سد الحويز بريف جبلة في اللاذقية يعزز الإنتاج الزراعي

اللاذقية-سانا

أدت الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدها فصل الشتاء، إلى ارتفاع مخزون مياه سد الحويز في ريف جبلة بمحافظة اللاذقية مقارنة بالأعوام السابقة، ما يعزز الإنتاج الزراعي ويؤمّن مياه الري لآلاف الهكتارات الزراعية في المنطقة.

1774369817075 ارتفاع مخزون سد الحويز بريف جبلة في اللاذقية يعزز الإنتاج الزراعي

وأوضح مدير الموارد المائية في اللاذقية محمود قدار لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن حجم التخزين الفعلي في سد الحويز تجاوز 13 مليون متر مكعب من إجمالي سعته التخزينية البالغة 16.5 مليون متر مكعب، مشيراً إلى أن السد يُغذى بالمياه عبر نبع السن بواسطة محطة ضخ ضمن مشروع الضخ الشتوي للمياه الفائضة، بالإضافة إلى قناة زاما التي توفر وارداً مائياً إضافياً لبحيرة السد.

وبين قدار أن السد يروي نحو 518 هكتاراً عبر شبكة ري مضغوطة، بالإضافة إلى شبكة ري تمتد على مساحة 3000 هكتار خلال فترات انخفاض غزارة نبع السن، مؤكداً استمرار عمليات الضخ حتى الوصول إلى مرحلة الامتلاء الكامل.

1774369817346 ارتفاع مخزون سد الحويز بريف جبلة في اللاذقية يعزز الإنتاج الزراعي

من جانبه لفت حيدر الجلاد، أحد سكان قرية الحويز، إلى أن وفرة المياه هذا العام تُعد مؤشراً على موسم زراعي واعد، وأكد أن السد يُشكل شريان حياة لأهالي المنطقة، حيث يُسهم في ري الأراضي الزراعية والبيوت المحمية.

بدوره بين زياد يونس، أحد سكان القرية، أن سد الحويز يعد من أبرز الموارد المائية في جبلة، إضافة إلى جمال موقعه وإطلالته على الأراضي المزروعة والبساتين الذي يمنح السد قيمة بصرية وطبيعية، مشيراً إلى أن السد يؤمن احتياجات مياه الري للمزارعين، ما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي.

ويقع سد الحويز قرب قرية الزيادية في ريف جبلة، بمحافظة اللاذقية وتم إنشاؤه ووضعه في الخدمة عام 1986 ويُعد من السدود المهمة في المنطقة، ويهدف بشكل رئيسي إلى دعم الزراعة بمياه الري، ويُستخدم أيضاً مقصداً للتنزه وصيد الأسماك.

DJI 0854 scaled ارتفاع مخزون سد الحويز بريف جبلة في اللاذقية يعزز الإنتاج الزراعي
1774369817603 scaled ارتفاع مخزون سد الحويز بريف جبلة في اللاذقية يعزز الإنتاج الزراعي
DJI 0863 scaled ارتفاع مخزون سد الحويز بريف جبلة في اللاذقية يعزز الإنتاج الزراعي
