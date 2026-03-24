المواصلات الطرقية وUCC القطرية تتابعان تنفيذ مشروع تأهيل طريق مطار دمشق الدولي

دمشق-سانا

بحث مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع ممثلين من شركة “UCC” أورباكون القابضة القطرية، آخر مستجدات العمل على مشروع تأهيل طريق مطار دمشق الدولي.

وتطرق الاجتماع، الذي عقد في مبنى المؤسسة بدمشق، بحضور عدد من المديرين المركزيين في المؤسسة، إلى مناقشة التفاصيل كافة المتعلقة بخطة العمل الحالية للمشروع، بما في ذلك الآليات والتقنيات المستخدمة، والخلطات المعتمدة من قبل المؤسسة، كما جرى تسليط الضوء على الإجراءات التي ستُتخذ لضمان تنفيذ المشروع بجودة عالية، مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والمرورية.

وفي كلمة له، أكد نجار أهمية المشروع الاستراتيجي الذي يُعدّ نموذجاً يحتذى به في مجال مشاريع الطرق، مشيراً إلى أن النتائج النهائية يجب أن تكون متميزة من حيث جودة التنفيذ والالتزام بمعايير السلامة والدقة.

وأشاد نجار بمهارة مهندسي المؤسسة، حيث جرى التأكيد على ضرورة المتابعة اليومية عبر الجولات الميدانية المستمرة لضمان سير العمل وفق أعلى المعايير المعتمدة.

من جانبه، قدم ممثلو شركة UCC القطرية عرضاً تفصيلياً حول مراحل تنفيذ المشروع والخطوات التي سيجري اتباعها، إضافة إلى المعوقات المحتملة خلال فترة التنفيذ وكيفية معالجتها لضمان تحقيق تقدم مستمر في المشروع.

ويأتي اجتماع اليوم ضمن سلسلة اجتماعات بين المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وشركة UCC القطرية، التي تتولى تنفيذ هذا المشروع، لمتابعة أعماله، ويعدّ المشروع جزءاً من خطة تطوير الطرق الرئيسية في سوريا.