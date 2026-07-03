رابطة العالم الإسلامي تدين التفجير الإرهابي في دمشق وتؤكد تضامنها مع سوريا

photo 2026 07 03 01 43 14 رابطة العالم الإسلامي تدين التفجير الإرهابي في دمشق وتؤكد تضامنها مع سوريا

الرياض-سانا

أدانت رابطة العالم الإسلامي، أمس الخميس، التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في محيط القصر العدلي بالعاصمة دمشق.

وجدد الأمين العام للرابطة، محمد بن عبد الكريم العيسى، في بيان، التأكيد على موقف الرابطة الرافض للعنف والإرهاب بكل أشكاله وذرائعه.

وأعرب العيسى عن التضامن مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أبنائها، مقدماً خالص العزاء لذوي الضحايا، ولعموم الشعب السوري ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت أن التفجير أدى إلى استشهاد تسعة مواطنين وإصابة 20 آخرين، وأسفر عن أضرار مادية، مؤكدة أن الإجراءات والتحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحد، جُهزت بشظايا معدنية، ما أدى إلى وقوع إصابات بالغة وأضرار كبيرة في المكان.

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