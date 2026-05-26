مباحثات سورية ـ قطرية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

photo 3 2026 05 26 13 56 44 مباحثات سورية ـ قطرية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

دمشق-سانا‏

بحث المدير العام لهيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، مع رئيس رابطة ‏رجال الأعمال القطريين فيصل بن قاسم آل ثاني، آفاق ومجالات تعزيز ‏التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين البلدين.‏

وذكرت الهيئة، عبر صفحتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الذي ‏عقد في العاصمة القطرية الدوحة تناول سبل فتح مسارات جديدة لشراكات ‏استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق المنفعة ‏المشتركة.‏

وتأتي هذه المباحثات في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية، وفتح ‏آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية بين سوريا وقطر، بما يدعم التنمية ‏الاقتصادية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.‏

بدء تنفيذ أول تقاطع مروري ذكي لتخفيف الازدحام المروري في مدينة حماة
شراكة رقابية لتعزيز الشفافية بقطاع الطيران
وزارة الدفاع: ندوة تخصصية حول واقع عمل القوى الجوية وآليات التنسيق العملياتي
سوريا تعرب عن شكرها وتقديرها لقطر والأردن على المبادرة الأخوية بإرسال قافلة مساعدات
وزارة الداخلية السورية تعلن عن فتح باب الانتساب لوحدات الشرطة السياحية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك