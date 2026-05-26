مباحثات سورية ـ قطرية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

دمشق-سانا
بحث المدير العام لهيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، مع رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين فيصل بن قاسم آل ثاني، آفاق ومجالات تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين البلدين.
وذكرت الهيئة، عبر صفحتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة تناول سبل فتح مسارات جديدة لشراكات استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق المنفعة المشتركة.
وتأتي هذه المباحثات في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية بين سوريا وقطر، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.