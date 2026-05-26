مباحثات سورية ـ قطرية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

بحث المدير العام لهيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، مع رئيس رابطة ‏رجال الأعمال القطريين فيصل بن قاسم آل ثاني، آفاق ومجالات تعزيز ‏التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين البلدين.‏

وذكرت الهيئة، عبر صفحتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الذي ‏عقد في العاصمة القطرية الدوحة تناول سبل فتح مسارات جديدة لشراكات ‏استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق المنفعة ‏المشتركة.‏

وتأتي هذه المباحثات في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية، وفتح ‏آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية بين سوريا وقطر، بما يدعم التنمية ‏الاقتصادية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.‏