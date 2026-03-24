قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين في محيط بلدة الرفيد بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، شابين قرب تلة الدرعيات في محيط بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أثناء رعيهما الأغنام في المنطقة.

وتوغلت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم باتجاه قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.