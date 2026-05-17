تدريب الفرق المشاركة في حملة مكافحة اللاشمانيا بحلب لإطلاق حملة الرش الوطنية

حلب-سانا

أطلقت مديرية صحة حلب اليوم الأحد، دورة تدريبية للفرق التطوعية المشاركة في حملة مكافحة اللاشمانيا، وذلك في مبنى دائرة برنامج الصحة العامة بمدينة حلب، ضمن التحضيرات لإطلاق حملة الرش الوطنية الشاملة مطلع الشهر القادم.

ويشارك في الدورة مشرفون ومتطوعون من الكتل الإدارية وفرق الدفاع المدني، يتلقون تدريبات على آليات تنفيذ حملات الرش، والإجراءات الصحية المتبعة للحد من انتشار العامل الناقل لمرض اللاشمانيا.

وأوضح رئيس برنامج مكافحة اللاشمانيا في مديرية صحة حلب الدكتور سامر عادل لـ سانا، أن الدورة تستهدف مشرفي الكتل الإدارية والمتطوعين المشاركين في الحملة التي تنفذها المديرية بالتعاون مع محافظة حلب، مشيراً إلى أن الحملة ستشمل عدداً من أحياء المدينة، منها الحمدانية وحلب الجديدة والمهندسين والفرقان.

وبيّن عادل أن التدريب يركّز على رفع جاهزية الفرق الميدانية وتعريفها بآليات الرش والتعامل مع المبيدات الحشرية، بما يضمن تنفيذ الحملة بالشكل الأمثل، وتحقيق نتائج فعالة في الحد من انتشار المرض.

من جهتها، أكدت المتدربة ابتسام خطاب، أن الدورة تهدف إلى إعداد المشرفين والمتطوعين للإشراف على فرق العمل الميدانية خلال حملة الرش، بما يسهم في تحسين الأداء، وضمان نجاح الحملة، وتحقيق أهدافها الصحية.

وتندرج حملة الرش الوطنية الشاملة المزمع إطلاقها مطلع الشهر القادم، ضمن خطة وقائية صارمة للقضاء على ذبابة الرمل الناقلة للمرض، بالتزامن مع ذروة موسم تكاثرها الصيفي.