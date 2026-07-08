باراك: لقاء الرئيس الشرع مع وفد الكونغرس يؤكد على ‏موقع سوريا المحوري في ‌‏مستقبل الشرق الأوسط

أنقرة-سانا‏

أكد المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا والعراق ‌‏‌‏توماس باراك أن اللقاء رفيع المستوى الذي جمعه اليوم الأربعاء مع الرئيس أحمد ‏الشرع في ‌‏أنقرة بحضور وفد من أعضاء الكونغرس، يجسد أهمية سوريا، ويؤكد ‏على ‏موقعها ‏المحوري في صياغة مستقبل الشرق الأوسط.‏

وأوضح باراك عبر منصة (‏X‏) ‏أن اللقاء مع الرئيس الشرع يعكس الأهمية ‌‏المتزايدة لسوريا‏ في ظل التعقيدات والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها واحدة من ‌‏أكثر مناطق العالم تعقيداً.‏

وقال باراك إن “استقبال الرئيس الشرع في أنقرة كان شرفاً ‏عظيماً”، مؤكداً أن ‌‏”زيارات الكونغرس بهذا المستوى تمثّل ركناً أساسياً في ‏السياسة الخارجية ‏الأمريكية”.‏

وشدّد باراك على أنّ “هذا النوع من الانخراط يعكس زخماً متصاعداً نحو فصل ‌‏جديد وأكثر قوة في العلاقات الأمريكية‑ السورية، يقوم على الثقة المتبادلة، وتلاقي ‌‏المصالح الاستراتيجية، والالتزام المشترك بإرساء استقرار طويل الأمد في ‌‏المنطقة”.‏

وأوضح باراك أن “هذا الحدث يحمل دلالة تاريخية لافتة، إذ يعيد التأكيد على ‌‏الموقع المحوري لسوريا في صياغة مستقبل الشرق الأوسط وتحديد اتجاهاته في ‌‏مرحلة إقليمية شديدة الحساسية”.‏

وجاء تصريح باراك عقب اجتماع جمع الرئيس الشرع بوفد من الكونغرس ‌‏الأمريكي برئاسة السيناتورة جين شاهين، وضمّ كلاً من السيناتور كريس كونز ‌‏ومايك راوندز وديك دوربن وليندسي غراهام، إضافة إلى النائب مايكل تيرنر. ‏

وكان الرئيس الشرع وصل في وقت سابق اليوم إلى أنقرة بالتزامن مع تواصل ‌‏أعمال اليوم الثاني من القمة الـ36 لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.‏