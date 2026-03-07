الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عدداً من الفلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، حملة مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين في حي المخفية بمدينة نابلس وفي محيط مخيم بلاطة شرق المدينة، كما اعتقلت فلسطينيين اثنين آخرين بمدينة جنين، وفي مخيم الأمعري بمدينة البيرة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدتي كفر اللبد وقفّين بمحيط طولكرم، وقرية حوسان غرب بيت لحم، وحوّلت بعضها إلى مواقع عسكرية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت أمس الجمعة، 13 فلسطينياً خلال حملة اقتحامات شنتها على مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

