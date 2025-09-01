التجارة الداخلية بحمص تضبط 150 طناً من المواد الحافظة المغشوشة وتلاحق المسوّقين

حمص-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص منشأة صناعية غير مرخصة في المدينة الصناعية بحسياء، تحتوي على 150 طناً من المواد الحافظة المزورة، في إطار حملتها المستمرة لمكافحة الغش التجاري وضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص وائل برغل، في تصريح لمراسل سانا، أن المنشأة كانت تقوم بتزوير بطاقات البيان الخاصة بمادتي كربونات الصوديوم وبيكربونات الصوديوم، بهدف تمديد فترة صلاحيتها لعام إضافي، مشيراً إلى أن نحو 50 طناً من هذه المواد تم تسويقها بالفعل في السوق المحلية.

وبيّن برغل أن هذه المواد كانت مخصصة للاستخدام في المعامل الصناعية لحفظ المنتجات الغذائية، وليس للاستهلاك المباشر، إلا أن انتهاء صلاحيتها يشكل خطراً كبيراً على سلامة المنتجات، نظراً لفقدانها فعاليتها في الحفظ، ما يعرض المواد المصنعة للتلف.

وأضاف أن المديرية باشرت على الفور بمراسلة المعامل في المحافظات التي يُحتمل أن تكون قد استلمت كميات من هذه المواد، كما وجّهت الدوريات التموينية في حمص لمتابعة المنشآت الصناعية ومصادرة أي كميات مزورة موجودة في المخازن.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة إجراءات رقابية مكثفة تنفذها المديرية في حمص، بهدف الحد من التلاعب بالمواد الغذائية وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والفنية في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع.