أوكرانيا: أولويتنا بقمة “الناتو” في أنقرة تعزيز دفاعاتنا الجوية

أنقرة-سانا

أكد وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، اليوم الأربعاء، أن تعزيز قدرات الدفاع الجوي لبلاده يمثل أولوية لكييف خلال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

ونقلت وكالة الأنباء التركية “الأناضول” عن سيبيها في تصريحات للصحفيين الأوكرانيين على هامش القمة بالعاصمة التركية أنقرة قوله: إن القمة تحمل أهمية كبيرة لكل من أوكرانيا ودول الحلف، موضحاً أن تعزيز منظومات الدفاع الجوي لبلاده يأتي على رأس الملفات التي ناقشتها كييف مع ممثلي الدول المشاركة في القمة.

وأضاف سيبيها: إن أوكرانيا تنتظر صدور قرارات واضحة من الحلفاء بهذا الشأن.

وأكد سيبيها أن بلاده تواصل جهودها لإنهاء الحرب مع روسيا، مشدداً على ضرورة أن تنتهي بسلام عادل.

وتستضيف تركيا قمة حلف شمال الأطلسي للمرة الثانية في تاريخها، بعد استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، في ظل تحديات متزايدة تواجه الحلف ومنظومة الأمن العالمية.

ويشارك في القمة عدد من قادة الدول، بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والفنلندي ألكسندر ستوب، والسلوفاكي بيتر بيليغريني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى جانب المستشار الألماني فريدرش ميرتس، ورؤساء وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، وكندا مارك كارني، وبلغاريا رومين راديف، وألبانيا إيدي راما، والجبل الأسود ميلويكو سبايتش.