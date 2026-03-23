الدفاع المدني يستجيب لثلاثة بلاغات عن انهيارات أبنية في إدلب دون إصابات

إدلب-سانا

استجابت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ لثلاثة بلاغات حول انهيارات أبنية في إدلب، اليوم الإثنين، حيث عملت على تأمين المواقع واتخاذ الإجراءات لضمان سلامة المدنيين، دون تسجيل أيّ إصابات.

وأوضح الدفاع المدني، عبر قناته على تلغرام، أن بناءً سكنياً مؤلفاً من ستة طوابق انهار في مدينة سلقين، وقد كان متضرراً ومتصدعاً جراء زلزال السادس من شباط عام 2023.

وأشار إلى أن العائلة القاطنة في المبنى غادرت الشقة قبل نحو ساعتين من وقوع الانهيار، بعد ملاحظتها تمايل البناء وظهور تشققات كبيرة فيه.

وبيّنت المعطيات أن الهطولات المطرية الغزيرة والأحوال الجوية السائدة ساهمت في تسريع الانهيار نتيجة تشبع التربة بالمياه.

وبالتعاون مع محافظة إدلب وإدارة المنطقة وشركة الكهرباء، عملت الفرق على إخلاء عدد من سكان الأبنية المجاورة، نظراً لوجود بناء آخر متصدع وآيل للسقوط، كما أجرت عمليات تفقد دقيقة للموقع للتأكد من خلوه من الإصابات، واتخذت تدابير السلامة اللازمة.

وفي مدينة حارم، تعاملت فرق الدفاع المدني مع انهيار جزئي في أحد المنازل العربية دون وقوع إصابات بين المدنيين.

كما شهدت قرية “مرتين” انهيار جزء من منزل عربي مؤلف من طابق واحد نتيجة حدوث خسف أرضي، ما أدى إلى تضرر سيارة كانت بداخله، حيث عملت الفرق على تثبيت السيارة وسحبها وتأمين الموقع.

وأكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن فرقها عملت على تأمين جميع المواقع المتضررة، ونشرت أشرطة تحذيرية لمنع دخول المدنيين إليها تجنباً لوقوع أي مخاطر إضافية.

وتتأثر سوريا حالياً بمنخفض جوي مرفق بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية أدت إلى تشكل سيول وتجمعات مائية واسعة، وارتفاع منسوب المياه في الطرق والمنازل والمخيمات، وتسجيل انهيارات جزئية وحوادث انزلاق مروري.