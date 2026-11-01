زراعة الحسكة: انتشار صرصور الحقل الأسود ظاهرة ‏موسمية لا ينقل الأمراض

الحسكة-سانا
أكدت مديرية الزراعة في محافظة الحسكة أن انتشار صرصور الحقل الأسود في قرى الريف الجنوبي ظاهرة حشرية موسمية ترتبط بالتقلبات الجوية، وأن هذه الحشرات آمنة ولا تنقل الأمراض الفتاكة، داعيةً لاتباع الإرشادات الوقائية لمكافحتها، واتخاذ إجراءات حقلية تضمن عدم انتشارها.
وأوضح مدير الزراعة المهندس هايل الكلش في تصريحٍ لمراسل سانا اليوم الأحد، أن المديرية وعبر دائرة الإرشاد الزراعي أصدرت نشرةً توعوية على عددٍ من منصات التواصل الاجتماعي، موجهةً إلى أهالي قرى ريف الحسكة الجنوبي، وذلك بعد انتشار أعدادٍ كبيرة من حشرة صرصور الحقل الأسود في مناطقهم إثر الأمطار التي هطلت مؤخراً، حيث تتضمن النشرة دليلاً للوقاية ومكافحة هذه الحشرة، التي تقتصر أضرارها على الإزعاج وتلف بعض المواد عند انتشارها بأعدادٍ كبيرة.
ودعا الكلش إلى اتباع الإرشادات التي تضمنتها النشرة، وأهمها إطفاء الأنوار الخارجية للمنازل والمحلات ليلاً، لتجنب جذب الحشرات، وتأمين منافذ المنازل، وتركيب المناخل عليها، وسد الشقوق وفتحات الصرف الصحي، والتخلص من القمامة، وتنظيف الأحواش، والتخلص من الأخشاب والمخلفات وتجمعات الحشائش الجافة، وتجنب رش المبيدات القوية، والامتناع عن رشها داخل الغرف المغلقة تفادياً لحدوث الاختناق.
وأكد الكلش ضرورة اتخاذ الأهالي إجراءاتٍ حقلية تضمن عدم انتشار الحشرة، ومنها الحراثة السطحية، وجمع وإزالة بقايا المحاصيل والمخلفات النباتية، والتخلص منها لمنع توفير المأوى والمأكل للحشرات، وحراثة الأراضي البور والمساحات المحيطة بالقرى، لتعريض البيوض واليرقات لأشعة الشمس والأعداء الطبيعيين.
وشدد الكلش على أهمية إنشاء مصائد ضوئية كـ ”مصباحٌ يعلو حوضٌ فيه ماء وصابون” خارج النطاق السكني، وذلك لجذب الحشرات وتجميعها بعيداً، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الرش البؤري، الذي يستهدف المصارف ومواقع التجميع ليلاً، أو في الصباح الباكر.
وشهدت محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، إضافة إلى مناطق في شرق حمص وحماة وحلب مؤخراً، هطولات مطرية رعدية مترافقة مع رياح هابطة قوية، ما أدى إلى حدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية وقطع عدد من الطرقات.