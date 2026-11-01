زراعة الحسكة: انتشار صرصور الحقل الأسود ظاهرة ‏موسمية لا ينقل الأمراض

الحسكة-سانا‏

أكدت مديرية الزراعة في محافظة الحسكة أن انتشار ‏صرصور الحقل الأسود في قرى الريف الجنوبي ‏ظاهرة حشرية موسمية ترتبط بالتقلبات الجوية، وأن ‏هذه الحشرات آمنة ولا تنقل الأمراض الفتاكة، داعيةً ‏لاتباع الإرشادات الوقائية لمكافحتها، واتخاذ إجراءات ‏حقلية تضمن عدم انتشارها.‏

وأوضح مدير الزراعة المهندس هايل الكلش في ‏تصريحٍ لمراسل سانا اليوم الأحد، أن المديرية وعبر ‏دائرة الإرشاد الزراعي أصدرت نشرةً توعوية على ‏عددٍ من منصات التواصل الاجتماعي، موجهةً إلى ‏أهالي قرى ريف الحسكة الجنوبي، وذلك بعد انتشار ‏أعدادٍ كبيرة من حشرة صرصور الحقل الأسود في ‏مناطقهم إثر الأمطار التي هطلت مؤخراً، حيث تتضمن ‏النشرة دليلاً للوقاية ومكافحة هذه الحشرة، التي تقتصر ‏أضرارها على الإزعاج وتلف بعض المواد عند ‏انتشارها بأعدادٍ كبيرة.‏

ودعا الكلش إلى اتباع الإرشادات التي تضمنتها ‏النشرة، وأهمها إطفاء الأنوار الخارجية للمنازل ‏والمحلات ليلاً، لتجنب جذب الحشرات، وتأمين منافذ ‏المنازل، وتركيب المناخل عليها، وسد الشقوق وفتحات ‏الصرف الصحي، والتخلص من القمامة، وتنظيف ‏الأحواش، والتخلص من الأخشاب والمخلفات وتجمعات ‏الحشائش الجافة، وتجنب رش المبيدات القوية، ‏والامتناع عن رشها داخل الغرف المغلقة تفادياً لحدوث ‏الاختناق.‏

وأكد الكلش ضرورة اتخاذ الأهالي إجراءاتٍ حقلية ‏تضمن عدم انتشار الحشرة، ومنها الحراثة السطحية، ‏وجمع وإزالة بقايا المحاصيل والمخلفات النباتية، ‏والتخلص منها لمنع توفير المأوى والمأكل للحشرات، ‏وحراثة الأراضي البور والمساحات المحيطة بالقرى، ‏لتعريض البيوض واليرقات لأشعة الشمس والأعداء ‏الطبيعيين.‏

وشدد الكلش على أهمية إنشاء مصائد ضوئية كـ ‌‏”مصباحٌ يعلو حوضٌ فيه ماء وصابون” خارج النطاق ‏السكني، وذلك لجذب الحشرات وتجميعها بعيداً، ‏والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الرش البؤري، الذي ‏يستهدف المصارف ومواقع التجميع ليلاً، أو في ‏الصباح الباكر.‏

وشهدت محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، إضافة ‏إلى مناطق في شرق حمص وحماة وحلب مؤخراً، ‏هطولات مطرية رعدية مترافقة مع رياح هابطة قوية، ‏ما أدى إلى حدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية ‏وقطع عدد من الطرقات.‏