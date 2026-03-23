فرق الدفاع المدني تواصل استجابتها لآثار المنخفضات الجوية

IMG 20260323 100845 555 فرق الدفاع المدني تواصل استجابتها لآثار المنخفضات الجوية

محافظات-سانا

تواصل فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابتها الميدانية في مختلف المناطق، للتخفيف من آثار الأحوال الجوية والحد من الأضرار، وذلك مع استمرار تأثير المنخفضات الجوية التي تشهدها سوريا والمترافقة بهطولات مطرية غزيرة.

IMG 20260323 100845 591 فرق الدفاع المدني تواصل استجابتها لآثار المنخفضات الجوية

وذكر الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام اليوم الإثنين أن فرقه نفذت، يوم أمس الأحد، 50 مهمة ميدانية متنوعة، شملت فتح قنوات لتصريف مياه الأمطار في المخيمات وعلى الطرقات، إضافة إلى تنفيذ عمليات إخلاء محدودة لعائلات مهددة بخطر الفيضانات.

كما تضمنت الأعمال سحب المياه من عدد من المنازل والمرافق العامة، وإنقاذ سيارات عالقة في الوحل، وفتح طرقات أُغلقت نتيجة السيول، فضلاً عن تنظيف عبارات تصريف المياه لضمان انسيابها بشكل آمن.

كما عملت الفرق على تنفيذ تدابير استباقية في عدد من الأنهار ومجاري السيول، بهدف الحد من مخاطر الفيضانات، بالتوازي مع استمرار الاستجابة لفيضان سبخة المطخ (السيحة) في ريفي حلب وإدلب.

وتأتي هذه الجهود في إطار الاستجابة المستمرة لفرق الدفاع المدني للتقلبات الجوية، بما يسهم في حماية الأهالي والممتلكات والتخفيف من تداعيات الأحوال الجوية السائدة.

وتتأثر سوريا حالياً بمنخفض جوي مترافق بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية، أدت إلى تشكل سيول وتجمعات مائية واسعة، وارتفاع منسوب المياه في الطرق والمنازل والمخيمات، وتسجيل انهيارات جزئية وحوادث انزلاق مروري.

IMG 20260323 100845 694 فرق الدفاع المدني تواصل استجابتها لآثار المنخفضات الجوية
IMG 20260323 100845 150 فرق الدفاع المدني تواصل استجابتها لآثار المنخفضات الجوية
IMG 20260323 100845 358 فرق الدفاع المدني تواصل استجابتها لآثار المنخفضات الجوية
IMG 20260323 100845 375 فرق الدفاع المدني تواصل استجابتها لآثار المنخفضات الجوية
IMG 20260323 100845 518 فرق الدفاع المدني تواصل استجابتها لآثار المنخفضات الجوية
IMG 20260323 100845 522 فرق الدفاع المدني تواصل استجابتها لآثار المنخفضات الجوية

