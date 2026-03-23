فرق الدفاع المدني تواصل استجابتها لآثار المنخفضات الجوية

تواصل فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابتها الميدانية في مختلف المناطق، للتخفيف من آثار الأحوال الجوية والحد من الأضرار، وذلك مع استمرار تأثير المنخفضات الجوية التي تشهدها سوريا والمترافقة بهطولات مطرية غزيرة.

وذكر الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام اليوم الإثنين أن فرقه نفذت، يوم أمس الأحد، 50 مهمة ميدانية متنوعة، شملت فتح قنوات لتصريف مياه الأمطار في المخيمات وعلى الطرقات، إضافة إلى تنفيذ عمليات إخلاء محدودة لعائلات مهددة بخطر الفيضانات.

كما تضمنت الأعمال سحب المياه من عدد من المنازل والمرافق العامة، وإنقاذ سيارات عالقة في الوحل، وفتح طرقات أُغلقت نتيجة السيول، فضلاً عن تنظيف عبارات تصريف المياه لضمان انسيابها بشكل آمن.

كما عملت الفرق على تنفيذ تدابير استباقية في عدد من الأنهار ومجاري السيول، بهدف الحد من مخاطر الفيضانات، بالتوازي مع استمرار الاستجابة لفيضان سبخة المطخ (السيحة) في ريفي حلب وإدلب.

وتأتي هذه الجهود في إطار الاستجابة المستمرة لفرق الدفاع المدني للتقلبات الجوية، بما يسهم في حماية الأهالي والممتلكات والتخفيف من تداعيات الأحوال الجوية السائدة.

وتتأثر سوريا حالياً بمنخفض جوي مترافق بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية، أدت إلى تشكل سيول وتجمعات مائية واسعة، وارتفاع منسوب المياه في الطرق والمنازل والمخيمات، وتسجيل انهيارات جزئية وحوادث انزلاق مروري.