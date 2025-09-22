فرع دمشق لنقابة المحامين يطلق حملة “معاً لإعمار سوريا” لدعم صندوق التنمية

DSC 4904 فرع دمشق لنقابة المحامين يطلق حملة "معاً لإعمار سوريا" لدعم صندوق التنمية

دمشق-سانا

أطلق فرع نقابة المحامين في دمشق اليوم حملة “معاً لإعمار سوريا” من قصر العدل، دعماً لصندوق التنمية السوري، وذلك بالتنسيق مع نقابة المحامين المركزية.

وتهدف الحملة التي تستمر حتى الأربعاء القادم، إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في إعادة إعمار البنية التحتية، انطلاقاً من الدور الوطني للنقابة.

DSC 4894 فرع دمشق لنقابة المحامين يطلق حملة "معاً لإعمار سوريا" لدعم صندوق التنمية

وأوضح رئيس فرع النقابة محمد سليمان دحلا في تصريح لـ سانا، أن الحملة تمثل التزاماً مهنياً وأخلاقياً تجاه الوطن وتضحيات الشهداء، مؤكداً أن أبناء سوريا هم من يعيدون بناءها.

وأشار دحلا إلى أنه سيتم استقبال التبرعات في مقر الفرع وقصر العدل بالحميدية ومكتب الوكالات في المزة، لتسهيل مشاركة المحامين، لافتاً إلى أن الحملة تسهم في إعادة المهجرين إلى منازلهم.

DSC 4891 فرع دمشق لنقابة المحامين يطلق حملة "معاً لإعمار سوريا" لدعم صندوق التنمية

من جهته، بين عضو مجلس فرع النقابة محمد سعيد شوربة أنه تم تشكيل لجنة خاصة للإشراف على الحملة وضمان الشفافية، لافتاً إلى أن جمع التبرعات يتم وفق آلية منظمة.

ودعت النقابة جميع المحامين إلى المشاركة الفاعلة، بما يعكس روح الانتماء والوفاء لدماء الشهداء، ويسهم في بناء سوريا المعافاة والمزدهرة.

يُذكر أن صندوق التنمية السوري يهدف إلى دعم مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والطرق والاتصالات، عبر التبرعات والقروض الحسنة.

