المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 15 من تشرين الثاني 2026

دمشق:

1 ـ دورة تدريبية في “أتمتة المكتبات”، يقدمها الدكتور محمد خير الخياط، في مركز المعلومات بالمكتبة المركزية في كلية الحقوق بالبرامكة، من الساعة الـ 9:30 صباحاً وحتى الساعة الـ 12:30 ظهراً.

2 ـ محاضرة بعنوان “أساليب تفريغ الكبت النفسي المتراكم”، تلقيها الاختصاصية سحر الغفرة، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 ـ دورة تدريبية في “اللغة الألمانية”، بإشراف الأستاذة منى بارافي، في مجمع دمر الثقافي، الساعة الـ 2:30 ظهراً.

4 ـ ورشة للأطفال بعنوان “لغتي العربية بين المرح والفائدة”، بإشراف الأستاذة ميرفت المعلم، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

5 ـ محاضرة بعنوان “أسس الصحة النفسية للطفل”، تلقيها الأستاذة نادين الحمزاوي، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:00 مساءً.

6 ـ ندوة بعنوان “عالمية الصناعات النسيجية السورية وفقاً للمعطيات الأثرية الحديثة”، يشارك فيها الدكتور محمود أحمد السيد، والأستاذان عدنان تنبكجي ومحمد سليم مظلوم، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5:00 مساءً.

7 ـ معرض فن تشكيلي بعنوان “الولادة” للفنان التشكيلي محمد نجيب جلبي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:00 مساءً.

8 ـ العرض الأول للفيلم القصير “كلنا للوطن” وحفل موسيقي لفرقة التخت الشرقي السوري، في المسرح المغلق بمجمع دمر الثقافي، الساعة الـ 6:30 مساءً.

9 ـ عرض أفلام “حدوتة”، و”كيف تسرق بنكاً”، و”رامايانا”، و”مطلوب عائلياً”، و”ولا كان على البال”، في سينما سيتي بدمشق، من الساعة الـ 1:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 ـ محاضرة بعنوان “الداء السكري: العلاج والتدبير”، يلقيها الدكتور محمد عيد طبرنين، في المركز الثقافي العربي بيبرود، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 ـ محاضرة بعنوان “السكري: فرصة التغيير الإيجابي”، يقدمها الدكتور محمد الطالب، في المحطة الثقافية بجيرود، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 ـ محاضرة بعنوان “مع السكري.. الحياة مستمرة لكن الوعي يصنع الفرق”، تقدمها الدكتورة أريج محمد الحسون، ويديرها الدكتور محمد كنان السالم، في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

4 ـ أمسية شعرية بعنوان “على ضفاف الحرف”، في المحطة الثقافية بجرمانا، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حمص:

1 ـ معرض كتاب للطفل، تنظمه مديرية ثقافة حمص، في قاعة المعارض بالمركز الثقافي في حمص، من الساعة الـ 10:00 صباحاً ولغاية الساعة الـ 5:00 مساءً.

2 ـ حلقة كتاب بعنوان “التنمية المستدامة” للدكتور أنور عبد الله ليمان، في المركز الثقافي بالمخرم، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 ـ ورشة للصغار بعنوان “كيف تكتب قصتك الأولى؟”، يقدمها فراس النجار، وعرض لمسرح العرائس، في قاعة الطفل بالمركز الثقافي في حمص، الساعة الـ 2:00 ظهراً، والساعة الـ 3:30 عصراً.

4 ـ أمسية شعرية بعنوان “أوراق حمصية”، يحييها الشعراء نادر عروق، وحسام رمضون، وقمر الجاسم، وحسن علي، وعبد المجيد قرنداش، وكمال الدين الخطيب، في قاعة سامي الدروبي بالمركز الثقافي في حمص، الساعة الـ 5:00 مساءً.

5 ـ محاضرة بعنوان “الأوابد الأثرية السورية في عيون الاستشراق الفني”، يلقيها الدكتور نزيه بدور، في الكنيسة الإنجيلية المشيخية الوطنية بحي بستان الديوان، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

1 ـ أصبوحة شعرية، يشارك فيها الشاعران حاتم العجي ونعيم علي ميا، في قاعة الأنشطة والمحاضرات بمقر فرع اتحاد الكتاب العرب في حماة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 ـ محاضرة بعنوان “مرحلة البدء: تحديد الفكرة والجدوى” ضمن سلسلة “كيف تحوّل فكرتك إلى مشروع؟”، تقدمها الأستاذة رشا العبد الرحمن، في قاعة المحاضرات بمديرية الثقافة في حماة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

طرطوس:

1 ـ محاضرة بعنوان “البوصلة الاجتماعية”، يقدمها الدكتور شادي ظاظا، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 4:00 عصراً.

2 ـ عرض فيلم الأطفال والعائلة المدبلج “متبادل”، وفيلمي الأطفال والعائلة المترجمين “ألفين والسناجب 3” و”على الهامش”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والساعة الـ 12:30 ظهراً، والساعة الـ 5:15 مساءً.

اللاذقية:

1 ـ نشاط حسي حركي، يقيمه المركز الثقافي العربي في عين الشرقية، بمدرسة عين الشرقية الأولى، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 ـ ورشة بعنوان “مختبر الذكاء الاصطناعي للدراسة والإبداع” تقدمها الدكتورة يارا يحيى، وندوة حول تطور الآلات الموسيقية من أوغاريت واستعراض تاريخ القيثارة، في مدرسة آفاق المستقبل باللاذقية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 ـ محاضرة بعنوان “أهمية الكتاب في زمن الشاشات”، تلقيها الأستاذة ابتسام شاكوش، في المركز الثقافي العربي بالحفة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

إدلب:

عرض مسرحي بعنوان “أشرطة على خط النار”، في المركز الثقافي بإدلب، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

حلب:

عرض أفلام “كيف تسرق بنكاً”، و”حدوتة”، و”خلي بالك من نفسك”، و”قلب الوحش”، و”أم أخرى”، في سينما الزهراء بحلب، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور:

ندوة بعنوان “نستعيد بيئتنا… ونكمل الحكاية”، تقيمها مديرية الثقافة بدير الزور، في مركز دير الزور الثقافي، الساعة الـ 5:30 مساءً.