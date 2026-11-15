أجواء خريفية دافئة ومستقرة نسبياً في أغلب المناطق ‏السورية

‏دمشق-سانا

يستمر تأثر سوريا اليوم الأحد بامتداد مرتفع جوي، ‏وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية ‏بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق.‏

الطقس نهاراً

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الطقس خلال ‏النهار يكون خريفياً دافئاً بين الصحو والغائم جزئياً ‏بشكلٍ عام، مع احتمال ضعيف لهطل أمطار محلية ‏خفيفة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الساحلية ‏مساءً.‏

الطقس ليلاً

وخلال الليل يستمر الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام، وبارداً ‏في المرتفعات الجبلية، ويحذر من حدوث الصقيع في ‏المرتفعات الجبلية العالية ومن تشكل الضباب في ‏المناطق الوسطى والشمالية والجزيرة خلال ساعات ‏الصباح الباكر.

الرياح والبحر ‏

تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة ‏والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات ‏السورية: ‏