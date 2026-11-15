أجواء خريفية دافئة ومستقرة نسبياً في أغلب المناطق ‏السورية

دمشق-سانا
يستمر تأثر سوريا اليوم الأحد بامتداد مرتفع جوي، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق.
الطقس نهاراً
وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الطقس خلال النهار يكون خريفياً دافئاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، مع احتمال ضعيف لهطل أمطار محلية خفيفة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الساحلية مساءً.
الطقس ليلاً
وخلال الليل يستمر الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام، وبارداً في المرتفعات الجبلية، ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية العالية ومن تشكل الضباب في المناطق الوسطى والشمالية والجزيرة خلال ساعات الصباح الباكر.
الرياح والبحر
تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|7/25
ريف دمشق القلمون
|2/19
القنيطرة
|6/24
درعا
|9/24
السويداء
|13/25
حمص
|9/22
حماة
|10/23
اللاذقية
|15/25
طرطوس
|13/24
حلب
|9/20
إدلب
|11/22
دير الزور
|8/23
الرقة
|9/22
الحسكة
|10/20