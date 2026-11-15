إصابة شخصين جراء اصطدام طائرتين بمطار ميامي في أمريكا

واشنطن-سانا‏

أُصيب شخصان جراء اصطدام طائرة شحن تابعة لشركة “يو بي ‏إس” (‏UPS‏) الأمريكية بطائرة ركاب تابعة لشركة “كوبا ‏إيرلاينز” البنمية، على أحد الممرات الأرضية في مطار ميامي ‏الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية.‏

وأوضحت إدارة الطيران في مقاطعة ميامي-ديد، في بيان نقلته ‏شبكة “إيه بي سي نيوز” اليوم الأحد، أن طرف جناح طائرة ‏ركاب من طراز “بوينغ 737” تابعة لشركة “كوبا إيرلاينز”، ‏اصطدم أثناء توجهها إلى البوابة بمقدمة طائرة شحن من طراز ‌‏”بوينغ 767” تابعة لشركة “يو بي إس”، كانت تتحرك على ‏الممر استعداداً للإقلاع في رحلة متجهة إلى العاصمة الكولومبية ‏بوغوتا.‏

من جانبها، أكدت إدارة المطار أن حركة الملاحة الجوية لم تتأثر ‏بالحادث، وأن الرحلات وُجّهت إلى ممرات أرضية بديلة.‏

وكانت السلطات الأمريكية أعلنت في السابع من أيلول الماضي ‏مصرع خمسة أشخاص على الأقل في حادث تحطم طائرة شحن ‏تابعة لشركة “أمازون برايم إير” في مطار ميامي الدولي.‏