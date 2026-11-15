إصابة شخصين جراء اصطدام طائرتين بمطار ميامي في أمريكا

واشنطن-سانا
أُصيب شخصان جراء اصطدام طائرة شحن تابعة لشركة “يو بي إس” (UPS) الأمريكية بطائرة ركاب تابعة لشركة “كوبا إيرلاينز” البنمية، على أحد الممرات الأرضية في مطار ميامي الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية.
وأوضحت إدارة الطيران في مقاطعة ميامي-ديد، في بيان نقلته شبكة “إيه بي سي نيوز” اليوم الأحد، أن طرف جناح طائرة ركاب من طراز “بوينغ 737” تابعة لشركة “كوبا إيرلاينز”، اصطدم أثناء توجهها إلى البوابة بمقدمة طائرة شحن من طراز ”بوينغ 767” تابعة لشركة “يو بي إس”، كانت تتحرك على الممر استعداداً للإقلاع في رحلة متجهة إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا.
من جانبها، أكدت إدارة المطار أن حركة الملاحة الجوية لم تتأثر بالحادث، وأن الرحلات وُجّهت إلى ممرات أرضية بديلة.
وكانت السلطات الأمريكية أعلنت في السابع من أيلول الماضي مصرع خمسة أشخاص على الأقل في حادث تحطم طائرة شحن تابعة لشركة “أمازون برايم إير” في مطار ميامي الدولي.