فرق الدفاع المدني تستجيب لحالتي انهيار جزئي نتيجة الأمطار الغزيرة

photo 2026 03 22 01 01 12 فرق الدفاع المدني تستجيب لحالتي انهيار جزئي نتيجة الأمطار الغزيرة

دمشق-سانا

استجابت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم السبت، لحالتي انهيار جزئي في منزلين بمدينة دمشق، وذلك نتيجة الأحوال الجوية السائدة والأمطار الغزيرة التي أثّرت على الأبنية القديمة.

وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام، أن الحادثة الأولى تمثلت بسقوط درج ضمن بناء سكني في حي العمارة، ما أدى إلى إغلاق مدخل المنزل ومحاصرة عائلة داخله، حيث عملت فرق الدفاع المدني على فتح ممر آمن لعبور العائلة وتأمين خروجهم، إضافة إلى إزالة الأنقاض.

وأضاف الدفاع المدني: إن الحادثة الثانية كانت نتيجة سقوط كتل من البلوك والأتربة من أحد المنازل بالقرب من سوق مدحت باشا، دون تسجيل أي إصابات بشرية، حيث عملت الفرق المختصة على فتح الطريق وتأمين الموقع، حفاظاً على سلامة المارة.

وأكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث جاهزية فرقها للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وخاصة في ظل استمرار الظروف الجوية غير المستقرة.

وكانت فرق الدفاع المدني استجابت أول أمس لانهيار غرفة ضمن منزل عربي في حي الإصلاح بمنطقة دمشق القديمة، وذلك نتيجة تصدعات في أعمدة المنزل وتأثيرات المنخفض الجوي، وقد أسفر الحادث عن وفاة أب وابنه.

