“مزار الصمت” يبدأ جولته السورية من دمشق ويتجه إلى حلب واللاذقية

دمشق-سانا

يفتتح الفيلم الروائي “مزار الصمت” للمخرج ثائر موسى مساء غدٍ الإثنين سلسلة عروضه في سوريا، من دار الأوبرا بدمشق، قبل أن تنتقل عروضه إلى حلب واللاذقية، في جولة تتيح للجمهور مشاهدة العمل والالتقاء بمخرجه ومناقشة تجربته الفنية.

وتُعرض نسخة الفيلم في حلب يوم الـ 20 من تشرين الثاني الجاري على مسرح نقابة الفنانين، وفي اللاذقية يوم الـ 23 منه على مسرح دار الثقافة، على أن يعقب كل عرض مؤتمر صحفي يتحدث خلاله موسى عن ظروف إنجاز الفيلم ورؤيته الفنية والتجربة التي رافقت إنتاجه.

جولة عروض وحوارات فنية

في تصريح خاص لـ سانا، أعرب موسى عن سعادته بلقاء الجمهور السوري، واصفاً عرض دمشق بأنه من أهم الأمسيات التي انتظرها، وقال: “إنها لحظة اللقاء بالجمهور السوري، من أهلي وأصدقائي وزملائي الفنانين، وسأكون مسروراً بمشاركتهم عرض فيلمي الروائي”.

وأكد المخرج أهمية أن يشاهد السوريون الفيلم، معرباً عن أمله في أن يصل إلى شرائح مختلفة من الجمهور، من الرجال والنساء والشباب وكبار السن، مضيفاً: “لأنني صنعت هذا الفيلم للسوريين، وكان هاجسي أن يصل إليهم ما أردت قوله من خلاله، وآمل أن يتحقق ذلك”.

وتمنح الجولة الفيلم فرصة للقاء جمهوره في أكثر من مدينة سورية، كما تتيح النقاش حول موضوعاته وخياراته الفنية، من خلال الحوارات التي تعقب العروض، بما يربط تجربة صناع العمل بقراءة المشاهدين وانطباعاتهم.

حكاية سورية عابرة للحدود

يقدم “مزار الصمت” حكاية لاجئة سورية شابة تدعى ليلى، تهرب مع والدتها من الحرب، لتواجه في بلد اللجوء مأساة جديدة حين تضطر إلى الزواج من رجل مسنّ مقابل وعد بإنقاذ شقيقها المعتقل في سجون النظام البائد، وتفقد ليلى القدرة على الكلام تحت وطأة الألم، قبل أن يتحول صمتها إلى شكل من أشكال المقاومة، وتكتسب شخصيتها مع تطور الأحداث أبعاداً روحية ورمزية.

والفيلم من تأليف وإخراج ثائر موسى، وبطولة الفنان الفلسطيني الراحل محمد بكري في دور زيدان، ونور حجري في شخصية ليلى، إلى جانب عيسى العيسى وسوسن معالج، وصُوّر في تونس عام 2023، بإنتاج مشترك بين شركتي “ميتافورا للإنتاج” و”Cinétéléfilms”، وتبلغ مدته 103 دقائق، وتولى حاتم الناشي إدارة التصوير، وأنس السعدي المونتاج.

ويمزج العمل بين معالجة واقعية لمعاناة اللجوء والاعتقال، مستخدماً الصمت والصورة والإضاءة في بناء عالم الشخصية الرئيسة والتحولات التي تمر بها.