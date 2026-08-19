مركز أمن المعلومات السوري يحذّر من ثغرة في منصة ” ‏Docker‏”‏

Tn2kZv2X 00 4 مركز أمن المعلومات السوري يحذّر من ثغرة في منصة " ‏Docker‏"‏

‏ ‏دمشق-سانا‏
‏ ‏
حذّر مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات ‏السورية من ثغرة أمنية عالية الخطورة في منصة ‏Docker، قد تمكّن في ‏ظروف محددة حاوية خبيثة من الكتابة فوق ملفات في النظام المضيف، بما ‏قد يتيح تنفيذ أوامر برمجية والسيطرة على الجهاز.‏
‏ ‏
وأوضح المركز في منشور على صفحة الهيئة في فيسبوك اليوم الأربعاء، أن ‏الثغرة تحمل المعرّف ‏CVE-2026-17106‎، وتُعرف باسم ‏CopyEscape، ‏وترتبط بخلل في أمر ‏docker cp‏ عند معالجة الروابط الرمزية ‏والأرشيفات.‏
‏ ‏
وأشار المركز إلى أن الثغرة تؤثر في إصدارات ‏Docker Engine‏ ‏وDocker CLI‏ السابقة للإصدار 29.7.2، وDocker Desktop‏ قبل ‏الإصدار 4.86.0، إضافة إلى ‏Docker Sandboxes‏ قبل الإصدار ‌‏0.38.0.‏
‏ ‏
ودعا المركز مستخدمي الأنظمة المتأثرة إلى تثبيت التحديثات الأمنية ‏المتاحة، ومراجعة إعدادات بيئات ‏CI/CD‏ والخدمات التي تعمل بصلاحيات ‏مرتفعة، والتأكد من تقييد صلاحيات الحاويات للحد من مخاطر تجاوز آليات ‏العزل.‏

وتأتي هذه التحذيرات في إطار متابعة مركز أمن المعلومات للثغرات الأمنية ‏التي قد تهدد الأنظمة والخدمات الرقمية، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر ‏السيبرانية وسبل الحد منها.‏

وكان مركز أمن المعلومات حذّر في 12 آب الجاري من ثغرة أمنية حرجة ‏في إضافة ‏Tablesome Table‏ المخصصة لمواقع ‏WordPress، تحمل ‏المعرّف ‏CVE-2026-66659‎، وبلغ تصنيفها 9.3 من 10 وفق نظام ‏CVSS ‎v3.1‌‏.‏

‏ ‏

نسج الأمل: خطة لدعم النسيج السوري بالشراكة الدولية
إطلاق الأعمال التمهيدية لمشروع مشفى الضمير الوطني
وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تطلق مشروعاً لإزالة الأنقاض في مناطق بحلب
وصول 200 عائلة إلى عفرين بريف حلب ضمن القافلة الثانية للعودة من الحسكة
هيئة التخطيط وبرنامج الأغذية يوقعان مذكرة لتنفيذ مسح الأمن الغذائي الأسري في سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك