مركز أمن المعلومات السوري يحذّر من ثغرة في منصة ” ‏Docker‏”‏

دمشق-سانا
حذّر مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات السورية من ثغرة أمنية عالية الخطورة في منصة Docker، قد تمكّن في ظروف محددة حاوية خبيثة من الكتابة فوق ملفات في النظام المضيف، بما قد يتيح تنفيذ أوامر برمجية والسيطرة على الجهاز.
وأوضح المركز في منشور على صفحة الهيئة في فيسبوك اليوم الأربعاء، أن الثغرة تحمل المعرّف CVE-2026-17106، وتُعرف باسم CopyEscape، وترتبط بخلل في أمر docker cp عند معالجة الروابط الرمزية والأرشيفات.
وأشار المركز إلى أن الثغرة تؤثر في إصدارات Docker Engine وDocker CLI السابقة للإصدار 29.7.2، وDocker Desktop قبل الإصدار 4.86.0، إضافة إلى Docker Sandboxes قبل الإصدار 0.38.0.
ودعا المركز مستخدمي الأنظمة المتأثرة إلى تثبيت التحديثات الأمنية المتاحة، ومراجعة إعدادات بيئات CI/CD والخدمات التي تعمل بصلاحيات مرتفعة، والتأكد من تقييد صلاحيات الحاويات للحد من مخاطر تجاوز آليات العزل.
وتأتي هذه التحذيرات في إطار متابعة مركز أمن المعلومات للثغرات الأمنية التي قد تهدد الأنظمة والخدمات الرقمية، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر السيبرانية وسبل الحد منها.
وكان مركز أمن المعلومات حذّر في 12 آب الجاري من ثغرة أمنية حرجة في إضافة Tablesome Table المخصصة لمواقع WordPress، تحمل المعرّف CVE-2026-66659، وبلغ تصنيفها 9.3 من 10 وفق نظام CVSS v3.1.