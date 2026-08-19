مركز أمن المعلومات السوري يحذّر من ثغرة في منصة ” ‏Docker‏”‏

‏ ‏دمشق-سانا‏

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حذّر مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات ‏السورية من ثغرة أمنية عالية الخطورة في منصة ‏Docker، قد تمكّن في ‏ظروف محددة حاوية خبيثة من الكتابة فوق ملفات في النظام المضيف، بما ‏قد يتيح تنفيذ أوامر برمجية والسيطرة على الجهاز.‏

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وأوضح المركز في منشور على صفحة الهيئة في فيسبوك اليوم الأربعاء، أن ‏الثغرة تحمل المعرّف ‏CVE-2026-17106‎، وتُعرف باسم ‏CopyEscape، ‏وترتبط بخلل في أمر ‏docker cp‏ عند معالجة الروابط الرمزية ‏والأرشيفات.‏

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وأشار المركز إلى أن الثغرة تؤثر في إصدارات ‏Docker Engine‏ ‏وDocker CLI‏ السابقة للإصدار 29.7.2، وDocker Desktop‏ قبل ‏الإصدار 4.86.0، إضافة إلى ‏Docker Sandboxes‏ قبل الإصدار ‌‏0.38.0.‏

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ودعا المركز مستخدمي الأنظمة المتأثرة إلى تثبيت التحديثات الأمنية ‏المتاحة، ومراجعة إعدادات بيئات ‏CI/CD‏ والخدمات التي تعمل بصلاحيات ‏مرتفعة، والتأكد من تقييد صلاحيات الحاويات للحد من مخاطر تجاوز آليات ‏العزل.‏

وتأتي هذه التحذيرات في إطار متابعة مركز أمن المعلومات للثغرات الأمنية ‏التي قد تهدد الأنظمة والخدمات الرقمية، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر ‏السيبرانية وسبل الحد منها.‏

وكان مركز أمن المعلومات حذّر في 12 آب الجاري من ثغرة أمنية حرجة ‏في إضافة ‏Tablesome Table‏ المخصصة لمواقع ‏WordPress، تحمل ‏المعرّف ‏CVE-2026-66659‎، وبلغ تصنيفها 9.3 من 10 وفق نظام ‏CVSS ‎v3.1‌‏.‏

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