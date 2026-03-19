محافظة إدلب تحيي ذكرى الثورة السورية الخامسة عشرة وتستعيد أمجادها و بطولاتها

إدلب-سانا

أحيت محافظة إدلب اليوم الأربعاء الذكرى الخامس عشرة لانطلاقة الثورة السورية في ساحة السبع بحرات بمدينة إدلب، وذلك ضمن أجواء احتفالية مميزة.

وشهدت الساحة الأكبر بمدينة إدلب والتي احتضنت أوائل المظاهرات، مراسم احتفالية شارك فيها شخصيات رسمية وشعبية وناشطون وممثلو المؤسسات والجهات العامة وحشد غفير من الأهالي من مختلف أنحاء المحافظة، معبرين عن اعتزازهم وفخرهم ببطولات وتضحيات الشهداء الذين سطروا ملاحم البطولة والفداء لتحرير البلاد وتخليصها من النظام البائد.

وقال محافظ إدلب محمد عبد الرحمن في تصريح لمراسل سانا: ” نبارك لأهلنا في إدلب وفي سوريا عموماً الذين خرجوا بشكل عفوي للتعبير عن فرحهم بذكرى انتصار الثورة، من خلال إطلاق الأهازيج والأغاني والهتافات الثورية، حيث تتزامن ذكرى الثورة لهذا العام مع أيام مباركة من الشهر الفضيل، ومن حق الناس أن يحتفلوا في كل عام وينشروا مظاهر الفرح في كل مكان، لأنها ذكرى غالية على قلوب الجميع، كونها تعيد إلى الذاكرة صور انطلاقتها الأولى والخروج من أجل الحرية وتحقيق الانتصار”.

بدوره لفت رئيس مجلس مدينة إدلب أحمد دخان في تصريح مماثل، إلى الثورة خرجت لإعلاء كلمة الحق ودحر الباطل، بدليل انطلاقها بشعار واحد شمل أنحاء البلاد كافة، حيث خرج الشعب السوري بأجمعه مطالباً بحريته واسترداد كرامته، مشيراً إلى مظاهر الفرح التي تعم البلاد تمجيداً لذكرى هذه الثورة، لأنها ثورة كرامة وعزة ووجود في وجه طاغية العصر ونظامه المجرم، وسطرت معاني عظيمة تستحق أن تُدرّس في المجتمعات الإنسانية.

من جهته أشار محمد فاتح عبادي أحد المشاركين إلى روعة الاحتفال بتحقيق النصر، وخروج أبناء إدلب للتعبير عن فرحهم بهذا الانتصار العظيم ضد طغيان وعصابات الأسد المجرم واتباعهم من الفلول، مستعيداً بذاكرته شعار الثورة منذ انطلاقتها ثورة حتى النصر، ومعبراً عن فخره بتضحيات الشباب المباركة التي أوصلت البلاد إلى حريتها.

من جانبها عبرت عائشة الزين مهجّرة من حمص إلى إدلب ومشاركة بالاحتفالية، عن فرحتها الكبيرة بهذه الذكرى المباركة كونها تعيد للأذهان قيم ومبادئ الثورة التي جسدها الشهداء، وضحوا من أجلها في المعتقلات وفي مواجهة القصف ونيران النظام المجرم وأعوانه.



بدورها غزالة السعيد إحدى ناشطات الثورة أشارت إلى المعاني الكبيرة التي تجسدها ذكرى الثورة السورية، لما تركته من أثر عظيم في نفوس الجميع من أمهات وأبناء وآباء، وروت حكايات كثيرة وقصصاً مأساوية عن مهجرين ومخيمات ومعتقلين ودمار، إضافة إلى قصص الصمود والشجاعة والتضحية والكرامة التي تعتبر مدعاة للفخر والاعتزاز.

يذكر أن الشرارة الأولى للثورة السورية انطلقت في الثامن عشر من آذار عام 2011 من محافظة درعا، وسرعان ما تحولت إلى ثورة شعبية عمت جميع أنحاء البلاد، وكانت محافظة إدلب الحاضنة الأساسية لها إلى حين الحصول على الحرية وتحقيق الانتصار.