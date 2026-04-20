مديرية التنمية الإدارية بريف دمشق تطلق برامج تدريبية لتأهيل كوادر المديريات العامة

ريف دمشق-سانا

أطلقت مديرية التنمية الإدارية في محافظة ريف دمشق عدداً من الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات واختصاصات متنوعة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير الأداء المؤسسي ورفع مستوى جودة الخدمات في الجهات العامة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز ثقتهم بالمؤسسات الحكومية.

وشملت هذه الدورات التي نفذت خلال الأسابيع الماضية عدة مؤسسات ومديريات في ريف دمشق وبتوزع مناطقي على مستوى المحافظة حيث ركزت محاور التدريب على تنمية المهارات الإدارية من خلال التعامل الفعال مع برامج الحاسوب، وخدمة العملاء، إلى جانب تعزيز ثقافة رضا المتعاملين وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات العامة.

وتأتي هذه المبادرات في إطار خطة المديرية الرامية إلى بناء كوادر مؤهلة قادرة على تقديم خدمات احترافية ترتكز على الكفاءة والشفافية، بما ينعكس إيجاباً على الأداء العام للمؤسسات الحكومية.

