مؤسسة الإسكان تدعو المتأخرين لتسوية التزاماتهم قبل الـ 31 من آذار 2026

دمشق-سانا

دعت المؤسسة العامة للإسكان المكتتبين والمخصصين المتأخرين عن تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم، إضافة إلى المكتتبين الملغاة اكتتاباتهم في مختلف البرامج الإسكانية، إلى المبادرة لتسوية أوضاعهم المالية ضمن المهلة المحددة.

وأشارت المؤسسة في تعميم لها اليوم الثلاثاء، إلى أن آخر موعد لتسديد الالتزامات المالية هو يوم الثلاثاء الواقع في 31-3-2026، مؤكدةً ضرورة التقيّد بالمواعيد المحددة لضمان استمرار الاستفادة من البرامج الإسكانية.

وشددت المؤسسة على أن عدم تسديد المبالغ المستحقة ضمن الفترة المحددة، سيؤدي إلى إلغاء الاكتتاب أو التخصيص حكماً، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم رقم 26 لعام 2015 الناظم لعمل المؤسسة، ونظام العمليات رقم 8 لعام 2016.

وكانت المؤسسة دعت مؤخراً المواطنين المكتتبين في مشروع السكن الشبابي، إلى المشاركة في الاستبيان الإلكتروني الذي أطلقته عبر موقعها لدعم تسريع إنجاز المشروع، وتسليم المساكن إلى مستحقيها.