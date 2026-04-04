محاضرة في ريف حمص حول التفكير النقدي وتعزيز المبادرات الشبابية

حمص-سانا

نظم مكتب شؤون الشباب بمحافظة حمص، اليوم السبت، محاضرة بعنوان “التفكير النقدي المتوازن” في المركز الثقافي بقرية رام العنز بريف المحافظة الغربي، بحضور مجموعة من الشباب والمهتمين بالأنشطة الفكرية والثقافية.

وقدم المحاضرة مدير شؤون الشباب بحمص، محمد جبر، حيث أكد أهمية تعزيز روح المبادرة وتحمل المسؤولية لدى الشباب، مشدداً على ضرورة اختيار مجالات يمكن من خلالها إحداث فرق ملموس في المجتمع.

وأوضح جبر أن المبادرات غالباً ما تنبع من شعور الشباب بالمسؤولية تجاه احتياجات مجتمعهم، داعياً إلى البدء بمشاريع صغيرة وقابلة للتطبيق مع التأكيد على أهمية العمل الجماعي ونقل الخبرات لتلهم الآخرين.

وأشار جبر إلى أن اعتماد التفكير النقدي والمنهج العقلاني يُسهم في اتخاذ مواقف سليمة ويعزز الإبداع، موضحاً سبل تنمية هذه المهارات مثل: الإصغاء للآخرين، وتبني الأفكار البناءة بغض النظر عن مصدرها، وتجنب الشخصنة والإشاعات، مستعرضاً آليات تكوين القناعات وتأثير البيئة المحيطة، من الأسرة والمدرسة إلى الوسائط الإعلامية والاجتماعية، في تشكيل وعي الشباب، مؤكداً ضرورة التمييز بين الحقائق والدعاية.

واختتمت المحاضرة بحوار مفتوح بين الحضور والمحاضر حول دعم المبادرات الشبابية وسبل تنفيذها في مختلف القطاعات.

وفي تصريح لمراسل سانا، قال جبر: إن المحاضرة تأتي ضمن المرحلة الأولى من خطة مديرية شؤون الشباب للربع الثاني من العام الجاري، والتي تتضمن مبادرات فكرية وورشات علمية تهدف إلى تعزيز التفكير النقدي والإبداعي لدى الشباب.

من جهتها، أكدت مديرة المركز الثقافي في رام العنز، بشرى المحمد، أن الأنشطة الثقافية في المركز عادت للتوسع مؤخراً، لتشمل ورشات للأطفال والفنون والرسم، إضافة إلى المحاضرات الفكرية بالتعاون مع مديرية الثقافة بحمص.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار تفعيل الأنشطة الفكرية والثقافية في ريف حمص الغربي، حيث بدأت المراكز الثقافية باستعادة دورها في استقطاب الشباب وتنمية مهاراتهم، وزيادة مشاركتهم في الحياة العامة، ومواجهة تحديات المستقبل.