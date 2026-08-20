فريق طبي من صحة حمص يتابع حالة مصاب بداء الفيل في منزل

حمص-سانا

تفقد فريق طبي من مديرية صحة حمص، اليوم الخميس، الحالة الصحية لمريض مصاب بداء الفيل في منزله، للاطلاع بشكل مباشر على وضعه الصحي وتقييم احتياجاته الطبية ووضع خطة علاجية مناسبة لمتابعة حالته.

وأوضح اختصاصي الجراحة العامة ومدير مستشفى كرم اللوز الوطني نزار رستم في تصريح لمراسل سانا، أنه جرى تشكيل فريق طبي ضم اختصاصيي جراحة أوعية وجراحة عامة وجلدية، بهدف الاطلاع على الحالة الصحية للمريض حسام أبو دان بشكل موثق ومباشر وفحصه طبياً.

حالة مرضية متقدمة

وأشار رستم إلى أن حالة المريض متقدمة، ويمكن تقديم بعض العون الطبي له في هذه المرحلة، لافتاً إلى أن من أبرز التحديات في التعامل مع حالات كهذه، صعوبة نقل المريض من منزله إلى مركز طبي، نظراً لوزنه الثقيل وضعف قدرته على الحركة، إضافة إلى صعوبة التعامل مع الإصابة الموجودة لديه.



وبيّن رستم أن داء الفيل من الأمراض النادرة جداً، ويتطلب متابعة مكثفة وجهداً طبياً إضافياً، موضحاً أن الإمكانات المتوافرة في محافظة حمص غير كافية لمتابعة الحالة بالشكل المطلوب، كون المريض يحتاج إلى إمكانات إضافية غير متوافرة حالياً، إلى جانب حاجته إلى دعم نفسي خلال هذه المرحلة.

بروتوكول علاجي مناسب

وأضاف أن الفريق الطبي، وبعد الاطلاع على الواقع الصحي للمريض، سيعمل على تحسين حالته من خلال معالجة الحالة الالتهابية، ووضع بروتوكول علاجي مناسب، بالتوازي مع تحسين حالة فقر الدم التي يعاني منها.

سبع سنوات من المعاناة

من جهته ذكر المريض أبو دان أنه يعيش منذ نحو سبع سنوات معاناة مع تبعات المرض الذي بدأ بنوبات برودة شديدة وقشعريرة، يعقبها ارتفاع شديد في الحرارة، ولا سيما في الأطراف السفلية، التي شهدت تضخماً كبيراً، إضافة إلى ما يرافق هذه النوبات أحياناً من ظهور فقاعات وآلام شديدة تسببت في تقييد حركته وتأثير مباشر على حياته وحياة أسرته.



وبين أن هذه الأعراض جعلته يعيش حالة من الخوف والاكتئاب وفقدان الأمل، ولا سيما مع ازدياد حجم جسمه وصعوبة الحركة والتنقل التي تشكل له أكبر التحديات، معرباً عن أمله في أن تسهم زيارة الفريق الطبي والمتابعة المباشرة لحالته في التخفيف من آلامه وتحسين وضعه الصحي ونوعية حياته خلال المراحل العلاجية القادمة.



وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود تقديم الرعاية الطبية المنزلية والمتابعة المباشرة للحالات المرضية الحرجة والنادرة التي تحول ظروفها الجسدية دون القدرة على الوصول إلى المراكز الطبية والمستشفيات العامة.



وداء الفيل هو مرض طفيلي مزمن تسببه ديدان خيطية مجهرية تنتقل عبر لدغات البعوض، حيث يؤدي استقرار هذه الديدان في الأوعية اللمفاوية إلى انسدادها وتلفها، مما ينجم عنه تورم هائل وتضخم شديد في الأطراف والأنسجة الجلدية.