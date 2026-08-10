انتشال جثمان شاب سقط داخل بئر في المخرم الفوقاني بريف حمص

حمص-سانا

تمكنت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حمص اليوم الإثنين من انتشال جثمان شاب سقط داخل بئر في منطقة المخرم الفوقاني بريف المحافظة الشرقي بعد خمسة أيام من عمليات الإنقاذ والحفر للوصول إليه.

وأوضح مدير المديرية بيبرس جندية في تصريح لمراسل سانا أن فرق الإنقاذ واصلت العمل على مدار خمسة أيام وفق مراحل متتابعة، وتمكنت اليوم من الوصول إلى الجثمان وانتشاله، ونقله إلى الطبابة الشرعية لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية وتسليمه إلى ذويه.

وكانت فرق الدفاع المدني استجابت الثلاثاء الماضي لبلاغ حول سقوط الشاب، وبدأت عمليات البحث والإنقاذ إلا أن ضيق فتحة البئر، التي يبلغ قطرها نحو 40 سنتيمتراً، وعمقها البالغ نحو 40 متراً حالا دون الوصول المباشر إلى الجثمان العالق على عمق نحو 20 متراً.