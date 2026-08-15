فتح جزئي لبوابة المفيض الثالثة في سد الفرات نتيجة زيادة الوارد المائي من الجانب التركي

الرقة-سانا

أعلنت وزارة الطاقة أن الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات باشرت فتح بوابة المفيض رقم (3) بشكل جزئي، لتمرير كمية إضافية تبلغ 100 متر مكعب في الثانية، استجابةً لاستمرار ارتفاع كميات المياه الواردة عبر نهر الفرات من الجانب التركي.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الرفع التدريجي لكميات المياه الممررة من 600 إلى 800 متر مكعب في الثانية، مع المراقبة المستمرة للمناسيب واتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة لضمان سلامة السدود والمنشآت التابعة لها.

وكانت وزارة الطاقة أعلنت أمس أن المؤسسة ‏العامة لسد الفرات ستباشر اعتباراً من اليوم السبت ‏برفع كميات المياه الممررة من سد كديران تدريجياً من 600 إلى 800 ‏متر مكعب في الثانية، وفق المعطيات المائية والتشغيلية، ومراقبة ‏المناسيب على امتداد مجرى النهر، وذلك في ضوء الارتفاع المستمر في ‏كميات المياه الواردة عبر نهر الفرات من الجانب التركي، والتي ‏تجاوزت 1200 متر مكعب في الثانية بصورة متواصلة منذ نحو عشرة ‏أيام، مع توقع استمرار الواردات المرتفعة حتى نهاية الشهر الحالي.‏

ودعت الوزارة الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور ولا سيما ‏القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات، إلى توخي الحيطة والحذر، ‏والابتعاد عن مجرى النهر وضفافه، وعدم السباحة فيه، بالتزامن مع ‏الزيادة التدريجية المرتقبة في كميات المياه الممررة، وما سيرافقها من ‏ارتفاع في المناسيب وزيادة في سرعة الجريان.