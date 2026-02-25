توزيع 20 ألف ليتر مازوت تدفئة على مرضى السرطان بدرعا

٢٠٢٦٠٢٢٤ ١٠٥٣٥٣ توزيع 20 ألف ليتر مازوت تدفئة على مرضى السرطان بدرعا

درعا/-سانا

وزّعت منظمة “رحمة بلا حدود” بالتنسيق مع محافظة درعا، ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة اليوم الثلاثاء، 20 ألف ليتر مازوت للتدفئة على 250 مريض سرطان، وذلك ضمن السعي لتخفيف الأعباء والتكاليف المعيشية والصحية عنهم.

٢٠٢٦٠٢٢٤ ١٠٥٧٠٩ توزيع 20 ألف ليتر مازوت تدفئة على مرضى السرطان بدرعا

المنسق الإعلامي في منظمة “رحمة بلا حدود” حسان البردان، قال في تصريح لمراسل سانا: إن المنظمة وزعت على مرضى السرطان الأشد حاجة كمية من مازوت التدفئة للتخفيف من معاناتهم في شهر رمضان المبارك، وأشار إلى أن عملية التوزيع تأتي في إطار أعمال المنظمة المستمرة في دعم العديد من القطاعات في مرحلة التعافي.

بدوره، أوضح معاون مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة راتب الحايك، أن المنظمة قدمت نحو 20 ألف ليتر مازوت لنحو 250 مريضاً بالسرطان، بالتنسيق مع محافظة درعا، ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة.

٢٠٢٦٠٢٢٤ ١١٠١٥٩ 1 توزيع 20 ألف ليتر مازوت تدفئة على مرضى السرطان بدرعا

أحد المستفيدين محمد المصري دعا إلى زيادة الدعم المقدم لمرضى السرطان، بما يخفف عليهم الأعباء المادية، وتكاليف العلاج المرتفعة.

وأطلق ناشطون بدرعا في الـ20 من شباط الجاري مبادرة تحت عنوان “أصدقاء مرضى السرطان”، بالتعاون مع محافظة درعا، بهدف تقديم الدعم الإنساني للمرضى ومساندتهم في مواجهة التحديات الصحية والمادية.

٢٠٢٦٠٢٢٤ ١١٠١١١ توزيع 20 ألف ليتر مازوت تدفئة على مرضى السرطان بدرعا
٢٠٢٦٠٢٢٤ ١١١٩٥٤ توزيع 20 ألف ليتر مازوت تدفئة على مرضى السرطان بدرعا
وزارة الطوارئ السورية: جهوزية كاملة لمواجهة الحالة الجوية عالية الفعالية
تكريم أبطال محافظة درعا المتوجين بالبطولات الرياضية الخارجية
محافظة حمص: بوليفارد النصر يستهدف أولاً منطقتي المصابغ وسوق الهال 
التعريف بالحقوق والواجبات في القوانين العمالية في ندوة حوارية بدمشق
المعرض الأول للسيرة النبوية في حماة يسلط الضوء على أعظم المحطات فيها
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك