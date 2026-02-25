توزيع 20 ألف ليتر مازوت تدفئة على مرضى السرطان بدرعا

درعا/-سانا

وزّعت منظمة “رحمة بلا حدود” بالتنسيق مع محافظة درعا، ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة اليوم الثلاثاء، 20 ألف ليتر مازوت للتدفئة على 250 مريض سرطان، وذلك ضمن السعي لتخفيف الأعباء والتكاليف المعيشية والصحية عنهم.

المنسق الإعلامي في منظمة “رحمة بلا حدود” حسان البردان، قال في تصريح لمراسل سانا: إن المنظمة وزعت على مرضى السرطان الأشد حاجة كمية من مازوت التدفئة للتخفيف من معاناتهم في شهر رمضان المبارك، وأشار إلى أن عملية التوزيع تأتي في إطار أعمال المنظمة المستمرة في دعم العديد من القطاعات في مرحلة التعافي.

بدوره، أوضح معاون مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة راتب الحايك، أن المنظمة قدمت نحو 20 ألف ليتر مازوت لنحو 250 مريضاً بالسرطان، بالتنسيق مع محافظة درعا، ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة.

أحد المستفيدين محمد المصري دعا إلى زيادة الدعم المقدم لمرضى السرطان، بما يخفف عليهم الأعباء المادية، وتكاليف العلاج المرتفعة.

وأطلق ناشطون بدرعا في الـ20 من شباط الجاري مبادرة تحت عنوان “أصدقاء مرضى السرطان”، بالتعاون مع محافظة درعا، بهدف تقديم الدعم الإنساني للمرضى ومساندتهم في مواجهة التحديات الصحية والمادية.