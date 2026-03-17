السورية للمخابز تبدأ إعادة تأهيل مخابز دير الزور

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للمخابز بدء تنفيذ مشروع تأهيل مخابز دير الزور، وذلك بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وأوضح مدير عام المؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي، في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أنه تم تسليم موقع العمل للمتعهد، تمهيداً للبدء بأعمال التأهيل بعد عطلة عيد الفطر، في إطار الجهود المبذولة لتحسين واقع إنتاج الخبز وتعزيز جاهزية المخابز.

وبين الصيادي، أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تأهيل مخبز الكرامة بشكل كامل، وتركيب خط إنتاج جديد للمخبز الآلي الثاني، إضافة إلى تزويد المخابز بمعدات حديثة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة الخبز.

وأكد الصيادي أن هذه الأعمال من شأنها زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة دير الزور.

وتعمل المؤسسة السورية للمخابز على إعادة تأهيل وتطوير المخابز في مختلف المحافظات، بالتعاون مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية، بهدف ضمان استمرارية إنتاج الخبز وتحسين جودته، ولا سيما في المناطق التي تعرضت بنيتها التحتية لأضرار بسبب جرائم النظام البائد.

