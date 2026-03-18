محافظ ريف دمشق: إرادة الحرية للسوريين غلبت عقود القهر

محافظ ريف دمشق 2 محافظ ريف دمشق: إرادة الحرية للسوريين غلبت عقود القهر

دمشق-سانا

أكد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ أن ذكرى انطلاق الثورة السورية ليست ذكرى عابرة، حين قرر الشعب أن صوته لا يمكن أن يُحبس، وأن كرامته حق لا يقبل التأجيل مهما بلغت التضحيات، لافتاً إلى أن إرادة الحرية للشعب السوري غلبت عقود القهر.

وفي تغريدة نشرتها معرفات المحافظة الرسمية اليوم الأربعاء، قال الشيخ: “في مثل هذا اليوم خالف شعبنا كل التوقعات، فغلبت إرادة الحرية عقود القهر، وانطلق في مسار طويل بدأ من بلد مرتهن لطغمة ظالمة، وانتهى إلى وطن يستعيد نفسه ويتحرر من أغلاله”.

وأضاف: “هناك، أعاد السوري تعريف ذاته أمام العالم، وصار مثالاً يُحتذى في الصبر والثبات والإقدام”.

وختم المحافظ بالقول: “رحم الله من مضى، وجبر قلوب من صبر، وأعاننا على بناء وطن يليق بهذه الذكرى… فأمامنا تحديات كبرى في عالم يعصف بالأزمات، ولا يثبت فيه إلا من عرف طريقه ولم يتخلَّ عن بوصلته”.

ويحيي الشعب السوري اليوم الأربعاء الـ 18 من آذار الذكرى السنوية الـ 15 لانطلاق ثورته المباركة ضد النظام البائد، والتي شكّلت محطة مفصلية في تاريخ البلاد، وتُوّجت مسيرتها بتحقيق النصر في الثامن من كانون الأول 2024.

