محافظ طرطوس يبحث مع ‌”‎HAND”‌‏ واليونيسف تعزيز فرص العمل والتدريب ‏للشباب

‏ طرطوس-سانا‏

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بحث محافظ طرطوس أحمد الشامي مع وفد من منظمة المساعدات الإنسانية والتنمية ‌‏(‏HAND‏) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، سبل تعزيز التعاون لتوسيع ‏فرص العمل والتدريب أمام الشباب، ودعم المبادرات والمشاريع التنموية التي تسهم ‏في تمكينهم اقتصادياً وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية.‏

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وأوضح مدير المكتب الإعلامي لمحافظة طرطوس شربل الضاهر، لـ سانا، أن اللقاء ‏تناول التحضيرات لإقامة معرض «فرص العمل» غداً الإثنين، بالتعاون مع ‏المنظمتين، بهدف ربط الشباب الباحثين عن عمل بالجهات المشغّلة، وإتاحة فرص ‏التدريب والتأهيل بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل. ‏

وأشار الضاهر إلى أهمية تكامل جهود المحافظة والمنظمات الشريكة لدعم المشاريع ‏الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، بما يعزز التمكين الاقتصادي للشباب ويدعم ‏التنمية المحلية.‏

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حضر اللقاء مديرتا الشؤون الاجتماعية والعمل جولي خوري، والتنمية المحلية أسماء ‏آغا.‏

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وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمنظمات ‏التنموية، وتوجيه المبادرات نحو توفير فرص اقتصادية مستدامة للشباب، من خلال ‏مواءمة برامج التدريب مع احتياجات سوق العمل وتشجيع المشاريع المولّدة لفرص ‏العمل. ‏