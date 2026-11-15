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محافظ طرطوس يبحث مع ‌”‎HAND”‌‏ واليونيسف تعزيز فرص العمل والتدريب ‏للشباب

IMG 9863 محافظ طرطوس يبحث مع ‌"‎HAND"‌‏ واليونيسف تعزيز فرص العمل والتدريب ‏للشباب
اجتماع محافظ طرطوس مع وفد من منظمة المساعدات الإنسانية والتنمية ‌‏(‏HAND‏) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)-‏ طرطوس 15-11-2026-سانا‏

‏ طرطوس-سانا‏
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بحث محافظ طرطوس أحمد الشامي مع وفد من منظمة المساعدات الإنسانية والتنمية ‌‏(‏HAND‏) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، سبل تعزيز التعاون لتوسيع ‏فرص العمل والتدريب أمام الشباب، ودعم المبادرات والمشاريع التنموية التي تسهم ‏في تمكينهم اقتصادياً وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية.‏
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وأوضح مدير المكتب الإعلامي لمحافظة طرطوس شربل الضاهر، لـ سانا، أن اللقاء ‏تناول التحضيرات لإقامة معرض «فرص العمل» غداً الإثنين، بالتعاون مع ‏المنظمتين، بهدف ربط الشباب الباحثين عن عمل بالجهات المشغّلة، وإتاحة فرص ‏التدريب والتأهيل بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل. ‏

وأشار الضاهر إلى أهمية تكامل جهود المحافظة والمنظمات الشريكة لدعم المشاريع ‏الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، بما يعزز التمكين الاقتصادي للشباب ويدعم ‏التنمية المحلية.‏
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حضر اللقاء مديرتا الشؤون الاجتماعية والعمل جولي خوري، والتنمية المحلية أسماء ‏آغا.‏
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وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمنظمات ‏التنموية، وتوجيه المبادرات نحو توفير فرص اقتصادية مستدامة للشباب، من خلال ‏مواءمة برامج التدريب مع احتياجات سوق العمل وتشجيع المشاريع المولّدة لفرص ‏العمل. ‏

IMG 9862 1 محافظ طرطوس يبحث مع ‌"‎HAND"‌‏ واليونيسف تعزيز فرص العمل والتدريب ‏للشباب
IMG 9859 1 محافظ طرطوس يبحث مع ‌"‎HAND"‌‏ واليونيسف تعزيز فرص العمل والتدريب ‏للشباب
IMG 9860 1 محافظ طرطوس يبحث مع ‌"‎HAND"‌‏ واليونيسف تعزيز فرص العمل والتدريب ‏للشباب
IMG 9861 1 محافظ طرطوس يبحث مع ‌"‎HAND"‌‏ واليونيسف تعزيز فرص العمل والتدريب ‏للشباب
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