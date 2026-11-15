محافظ طرطوس يبحث مع ‌”‎HAND”‌‏ واليونيسف تعزيز فرص العمل والتدريب ‏للشباب

طرطوس-سانا
بحث محافظ طرطوس أحمد الشامي مع وفد من منظمة المساعدات الإنسانية والتنمية (HAND) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، سبل تعزيز التعاون لتوسيع فرص العمل والتدريب أمام الشباب، ودعم المبادرات والمشاريع التنموية التي تسهم في تمكينهم اقتصادياً وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية.
وأوضح مدير المكتب الإعلامي لمحافظة طرطوس شربل الضاهر، لـ سانا، أن اللقاء تناول التحضيرات لإقامة معرض «فرص العمل» غداً الإثنين، بالتعاون مع المنظمتين، بهدف ربط الشباب الباحثين عن عمل بالجهات المشغّلة، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
وأشار الضاهر إلى أهمية تكامل جهود المحافظة والمنظمات الشريكة لدعم المشاريع الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، بما يعزز التمكين الاقتصادي للشباب ويدعم التنمية المحلية.
حضر اللقاء مديرتا الشؤون الاجتماعية والعمل جولي خوري، والتنمية المحلية أسماء آغا.
وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمنظمات التنموية، وتوجيه المبادرات نحو توفير فرص اقتصادية مستدامة للشباب، من خلال مواءمة برامج التدريب مع احتياجات سوق العمل وتشجيع المشاريع المولّدة لفرص العمل.