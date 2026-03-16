السورية للبريد: التوسّع بالمكاتب المتنقلة لإيصال الخدمات إلى المناطق البعيدة

دمشق-سانا

أكد مدير عام المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد التوجّه نحو التوسّع في نشر المكاتب البريدية المتنقلة في المحافظات للوصول إلى جميع النقاط الجغرافية، وتقديم الخدمات البريدية، والمالية في المناطق البعيدة.

وأوضح حمد، في تصريح لـ سانا، أن عدد المكاتب البريدية المتنقلة العاملة حالياً يبلغ مكتبين، ومن المقرر أن يرتفع قريباً إلى عشرة مكاتب، وذلك ضمن منحة مقدّمة من الاتحاد البريدي العالمي لدعم تطوير خدمات البريد في سورية.

وبيّن حمد أن هذه المكاتب ستُخصص للعمل في البلدات ذات الكثافة السكانية المحدودة والبعيدة عن المكاتب والصالات البريدية، إضافة إلى استخدامها بشكل مؤقت في المناطق التي تتعرض فيها المكاتب والصالات البريدية لأعطال تقنية أو توقف مؤقت في العمل.

وأشار حمد إلى أن الهدف من توفير المكاتب البريدية المتنقلة هو تخفيف الأعباء المادية ومشقة التنقل عن المواطنين، من خلال إيصال الخدمات إلى أقرب نقطة ممكنة لهم، ولا سيما الخدمات المالية مثل صرف رواتب المتقاعدين وخدمات “شام كاش”، والحوالات المالية البريدية.

ولفت حمد إلى أنه سيجري إعلام الأهالي بمواعيد وصول المكاتب البريدية المتنقلة عبر مديريات البريد في المحافظات، التي ستنسق بدورها مع رؤساء البلديات لإبلاغ السكان بشكل مباشر، إضافة إلى نشر المواعيد والتفاصيل عبر صفحات المؤسسة السورية للبريد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلقت المؤسسة السورية للبريد، في الـ 4 من الشهر الجاري، أول مكتب بريدي متنقل في سوريا، وذلك في سقبا بريف دمشق، في خطوة تهدف إلى تسهيل إيصال الخدمات البريدية إلى المواطنين، حيث يقدم خدمات صرف رواتب المتقاعدين، والحوالات الفورية، وتسديد أقساط الجامعة الافتراضية، والتعليم المفتوح، وخدمة “شام كاش”.