بهجة المولد النبوي تضيء وجوه الأطفال الأيتام في دمشق

دمشق-سانا

في أجواء احتفالية نابضة بالفرح، نظمت جمعية حي الإقصاب الخيرية فعالية ترفيهية للأطفال الأيتام بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك في مجمع الأب تاون بدمشق، حيث شارك 245 طفلاً وطفلة في أنشطة متنوعة شملت توزيع الهدايا والقرطاسية والحقائب المدرسية، إلى جانب مسابقات وأناشيد دينية أضفت طابعاً روحياً مميزاً على المناسبة.

دعم متكامل وبرامج مستدامة

رئيس الجمعية صفوان الحموي أكد أن الفعالية تُقام سنوياً بهدف إدخال البهجة إلى نفوس الأطفال وتعزيز شعورهم بالانتماء، مشيراً إلى أن الجمعية تقدم برامج متعددة لدعم الأيتام تشمل الكفالة الشهرية، المواد الغذائية، اللباس، الدعم النفسي، ورعاية المتفوقين دراسياً، حيث تم تكريم أكثر من 30 طالباً وطالبة جامعيين العام الماضي.

بيئة آمنة تعزز النمو النفسي والاجتماعي

المتطوعون المشاركون شددوا على أهمية خبرتهم في التعامل مع الأطفال لضمان رفاهيتهم، فيما عبّر الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة، مؤكدين أن الفعالية منحتهم شعوراً بالاهتمام والدعم.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الجمعية المستمرة لتعزيز التكافل الاجتماعي وتوفير بيئة آمنة ومبهجة تضمن نمواً صحياً للأطفال الأيتام على كل المستويات.