صندوق التنمية السوري يعلن توثيق حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي

دمشق-سانا

أعلن صندوق التنمية السوري، اليوم الخميس، توثيق حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستغرام، ومنصة X).

وأوضح الصندوق، عبر حسابه على منصة X، أن أي حساب آخر يحمل اسمه على هذه المنصات لا يمثّله رسمياً، مؤكداً ضرورة اعتماد الصفحات الموثقة فقط كمصدر موثوق للمعلومات، وتجنّب متابعة الحسابات غير الموثقة.

‏- الروابط الرسمية للصندوق على وسائل التواصل الاجتماعي:

منصة فيسبوك
facebook.com/sdf.syria1

منصة إنستغرام
instagram.com/sydf.syria/‎

منصة X
https://x.com/SYDF_Syria

يذكر أن صندوق التنمية السوري أُطلق في حفل رسمي أُقيم بقلعة دمشق في الرابع من أيلول من العام الماضي، وتتنوع مصادر تمويله بين التبرعات الفردية من داخل سوريا وخارجها، والتبرعات الدورية عبر برنامج “المتبرع الدائم” الذي يتيح اشتراكات شهرية ثابتة، إضافة إلى الإعانات والهبات التي تُقبل وفق القوانين والأنظمة النافذة.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك