مقتل فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على غزة

القدس المحتلة-سانا‏

قتل فلسطيني اليوم الأربعاء، وأصيب آخرون جراء قصف لقوات الاحتلال ‏الإسرائيلي على غرب مدينة غزة.‏

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية في مستشفى الشفاء في غزة ‏قولها: إن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة مدنية في منطقة شارع ‏الجامعات، ما أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة آخرين.‏

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ووفقاً للمصادر الطبية ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين الذين ارتقوا جراء قصف قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء إلى 8 أشخاص.‏

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يشار إلى أن قوات الاحتلال استهدفت أمس الثلاثاء حي تل الهوى جنوب غرب ‏مدينة غزة ما أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين أحدهما طفل وإصابة 4 آخرين .‏

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