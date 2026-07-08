مقتل فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على غزة

القدس المحتلة-سانا
قتل فلسطيني اليوم الأربعاء، وأصيب آخرون جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على غرب مدينة غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية في مستشفى الشفاء في غزة قولها: إن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة مدنية في منطقة شارع الجامعات، ما أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة آخرين.
ووفقاً للمصادر الطبية ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين الذين ارتقوا جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء إلى 8 أشخاص.
يشار إلى أن قوات الاحتلال استهدفت أمس الثلاثاء حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة ما أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين أحدهما طفل وإصابة 4 آخرين .