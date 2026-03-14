استلام 30 ألف رأس من لحوم الهدي والأضاحي من السعودية لتوزيعها على مستحقيها في سوريا

دمشق-سانا

أعلن مدير إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف، محمد نور أعرج، عن استلام حوالي 30 ألف رأس من لحوم الهدي والأضاحي، المقدمة ضمن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من هذه اللحوم.

وأوضح أعرج، في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن هذه اللحوم، والتي تتضمن لحوم هدي حجاج الجمهورية العربية السورية، تأتي في إطار التعاون الأخوي والإنساني الذي يجمع بين سوريا والمملكة.

وبيّن مدير الإدارة أنه تم تجهيز هذه اللحوم وتعبئتها على شكل حصص غذائية، وفق المعايير المعتمدة، تمهيداً لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في عدد من المحافظات السورية، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ستتولى تنظيم عملية الاستلام والتوزيع، بما يضمن إيصال هذه الحصص إلى مستحقيها، وفق الأصول والآليات المعتمدة.

وأعرب أعرج عن الشكر والتقدير للسعودية على جهودها في تنفيذ هذا المشروع الإنساني، الذي يجسد معاني التكافل والتضامن، ويعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

من جانبه، أكد ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بهجت حجار، أن التوزيع سيتم عبر مديريات الشؤون الاجتماعية، وبالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، بما يضمن وصولها إلى الأسر الأكثر احتياجاً في عدد من المحافظات السورية.

وأشار إلى تنظيم آلية الاستلام والتوزيع وفق قواعد واضحة، بالاعتماد على بيانات متوفرة لدى الوزارة لتحديد الأسر المستحقة وضمان عدالة التوزيع وشفافيته.

ولفت حجار إلى أن هذه المبادرة تتم بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وتأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة النازحين في المخيمات، وأكد حرص الوزارة على متابعة عملية التوزيع ميدانياً لضمان وصول الحصص الغذائية إلى مستحقيها بالشكل الأمثل.

ويأتي هذا المشروع في إطار التعاون السعودي السوري لتعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.