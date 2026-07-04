لقاء سوري أوروبي في بروكسل لبحث التعاون والتنسيق ‏

بروكسل-سانا‏

بحث القائم بأعمال السفارة السورية في بروكسل الدكتور عبد اللطيف دباغ مع كبيرة ‏مستشاري السياسة الخارجية لرئيس المجلس الأوروبي آنا ماريا بورا، سبل التعاون ‏والتنسيق فيما يخص العلاقات السورية الأوروبية.‏

وذكرت السفارة في منشور لها عبر منصة “إكس” اليوم السبت، أنه جرى خلال اللقاء ‏أيضاً تبادل الرؤى حول مجمل المستجدات والتطورات.‏

وكان الدباغ التقى في 21 الشهر الماضي ممثل إيطاليا الدائم لدى اللجنة السياسية والأمنية ‏في الاتحاد الأوروبي، السفير أندريا أوريزيو.‏

وتبادل الجانبان، خلال اللقاء حينها، وجهات النظر حول مجمل المستجدات والتطورات ‏الإقليمية والدولية، وبحثا سبل تعزيز التعاون والتشاور المستمر في مختلف القضايا ذات ‏الاهتمام المشترك.‏

وأكدا أهمية استمرار الحوار والتنسيق، بما يسهم في دعم الجهود الدبلوماسية وتعزيز ‏الاستقرار في المنطقة.‏

يُذكر أن الدكتور عبد اللطيف دباغ، أحد أبرز الدبلوماسيين المنشقين عن النظام البائد، ‌‏وكان يشغل منصب سفير سوريا في الإمارات عام 2009 قبل أن ينشق عام 2011 ‌‏رفضاً لتمثيل نظام ارتكب جرائم بحق الشعب، وبعد انتصار الثورة السورية تمت إعادته ‏للعمل ‏الدبلوماسي، حيث عين قائماً بأعمال السفارة ‏السورية في بروكسل في نيسان ‏الماضي.‏