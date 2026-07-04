لقاء سوري أوروبي في بروكسل لبحث التعاون والتنسيق ‏

بروكسل-سانا
بحث القائم بأعمال السفارة السورية في بروكسل الدكتور عبد اللطيف دباغ مع كبيرة مستشاري السياسة الخارجية لرئيس المجلس الأوروبي آنا ماريا بورا، سبل التعاون والتنسيق فيما يخص العلاقات السورية الأوروبية.
وذكرت السفارة في منشور لها عبر منصة “إكس” اليوم السبت، أنه جرى خلال اللقاء أيضاً تبادل الرؤى حول مجمل المستجدات والتطورات.
وكان الدباغ التقى في 21 الشهر الماضي ممثل إيطاليا الدائم لدى اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، السفير أندريا أوريزيو.
وتبادل الجانبان، خلال اللقاء حينها، وجهات النظر حول مجمل المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية، وبحثا سبل تعزيز التعاون والتشاور المستمر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكدا أهمية استمرار الحوار والتنسيق، بما يسهم في دعم الجهود الدبلوماسية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
يُذكر أن الدكتور عبد اللطيف دباغ، أحد أبرز الدبلوماسيين المنشقين عن النظام البائد، وكان يشغل منصب سفير سوريا في الإمارات عام 2009 قبل أن ينشق عام 2011 رفضاً لتمثيل نظام ارتكب جرائم بحق الشعب، وبعد انتصار الثورة السورية تمت إعادته للعمل الدبلوماسي، حيث عين قائماً بأعمال السفارة السورية في بروكسل في نيسان الماضي.